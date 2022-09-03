نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم من الصيدليه لتفتيح الوجه والجسم وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من أول استعمال لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم من الصيدليه لتفتيح الوجه، عند العودة إلى المنزل بعد العمل ويتم تنظيف البشرة بالماء لإزالة الأتربة والأوساخ التي تتراكم على البشرة وتسبب ظهور أماكن داكنة، لم تكن عملية تنظيف البشرة بالماء كافية لإعادة تفتيح لون البشرة، لذلك تضطر الفتيات إلى استخدام كريمات التفتيح، ولكنها مؤذية وتسبب زيادة غمقان لون البشرة، لذلك تبحث الفتيات والسيدات عن ماسك طبيعي يساهم في تنظيف البشرة لإزالة هذه الأتربة دون ترك أي علامات على البشرة، ويستخدم كريم نيفيا في ترطيب بشرة الجسم والتخلص من التصبغات والتشققات التي تظهر على البشرة، كما يستخدم النشا في تفتيح لون البشرة والتخلص من علامات التجاعيد المبكرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تبيض الجسم بكريم نيفيا والنشا.

كريم من الصيدليه لتفتيح الوجه والجسم

الوصفات الطبيعية تعد مناسبة لمختلف أنواع البشرة لذلك تستخدمها الفتيات بدون قلق، كما أن نتائجها تكون سريعة ومضمونة وكذلك موفرة، ويمكن إعادة بياض الجسم مرة أخرى من خلال استخدام هذا الماسك، فهو سريع المفعول ويجدد خلايا البشرة ويعيد لها نضارتها الطبيعية، وتتمثل مكونات وصفة تفتيح لون بشرة الجسم بكريم نيفيا والنشا في توفير الآتي.

المكونات

ملعقتين من كريم نيفيا.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

لحصولك على البياض الدائم وعدم ظهور أماكن داكنة في الجسم أو غمقان أو تصبغات لابد من إتباع ماسك يومي يتم استخدامه كروتين يساهم في تنظيف البشرة، لذلك يمكنك الاعتماد على ماسك كريم نيفيا والنشا في الحفاظ على نظافة ولمعان البشرة، حيث يساهم النشا وعصير الليمون في إزالة خلايا الجلد الميت، وكريم نيفيا والزبادي يساهمان في ترطيب البشرة، ويمكن تحضير الوصفة من خلال إتباع الآتي.