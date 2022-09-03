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عمر شويل - جدة تخلصي من فراغات غرة الشعر وصلع فروة الرأس بهذه الخلطة السحرية، إليكم طريقة تحضير خليط يطيل ويكثف الشعر في أسابيع قليلة ويعمل أيضاً على ملئ الفراغات الموجودة في الشعر بشكل فعال. سنحتاج إلى البصل الأحمر فهو يساعد على نمو الشعر في الأماكن الصلعاء كما يكثف ويطيل الشعر بسرعة الصاروخ، كما نحتاج إلى إكليل الجبل فهو عشب ممتاز لمكافحة تساقط الشعر بالإضافة إلى القرنفل فهو يطيل الشعر ويعالج الصلع، كذلك نحتاج إلى القهوة فهي تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يحفز نمو الشعر بسرعة.

تطويل الشعر وملء الفراغات

تحتوي خلطتنا اليوم على العناصر الطبيعية التالية وهي سوف تكفيك لثلاثة استخدامات:

ثلاثة ملاعق كبيرة من الأرز ويفضل استخدام الأرز الأبيض.

حبة بصل حمراء.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل المجفف.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة أو القهوة سريعة الذوبان.

مقدار قليل من الماء.

في وعاء أو برطمان زجاجي نضف مقدار الأرز ونضف إليه مقدار 100 مل من الماء، ثم نغلق البرطمان ونترك الأرز يُنقع طوال الليل، من ناحية أخرى نأخذ البصلة ونقشرها ثم نقطعها إلى شرائح صغيرة وبعد ذلك نضع شرائح البصل في قدر مخصص للطهي، ثم نضف إكليل الجبل ومسحوق القهوة مع إضافة القرنفل وماء الأرز المخمر ثم نضع المكونات تغلي على الموقد على نار خفيفة لمدة 7 دقائق، ويجب تغطية القدر أثناء الغليان لكي نحافظ على الزيوت المتطايرة.

تكثيف الشعر الخفيف طبيعياً

بعد ذلك نترك المكونات المغلية لتبرد تماماً، ثم نقوم بتصفيتها للحصول على خلاصة المكونات فقط ونضع المحلول الناتج في برطمان ونغلقه جيداً ثم نحتفظ به في الثلاجة. عند الاستخدام نضع هذا المحلول في زجاجة بخاخ بعد تدفئته قليلاً ثم نرش فروة الرأس جيداً بالمحلول، مع التركيز على مناطق الصلع بالرأس ثم نقوم بتدليك فروة الرأس جيداً لمدة 5 دقائق، ثم نغطي الشعر بغطاء بلاستيكي ونترك المحلول على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل كالمعتاد، نكرر استخدام هذا المحلول مرتين في الأسبوع وسنحصل على نتيجة مدهشة من حيث الطول والكثافة.