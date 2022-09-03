أقوي مقشر صاروخي منزلي لتقشير وتبييض اليدين وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة من أول دقيقة

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عمر شويل - جدة ينصح دائما بإستخدام المقشرات أو الكريمات التي يكون لها القدرة على تقشير وتبييض اليدين بشكل سريع وطبيعي لأن من المعروف أن منطقة اليدين من أكثر المناطق التي ممكن أن تتعرض لأشعة الشمس الضارة كثيرا، وكذلك تتعرض للعوامل البيئية مثل الشوائب والأتربة فكل هذا يجعلها باللون الغامق الغير مرغوب فيه لذلك تشعر جميع الفتيات والسيدات بالخجل والإحراج لأن هذا اللون يجعلها تشعر بعدم أنوثتها، لأن الفتاة تحب أن تظهر بمظهر جذاب وملفت فهذا اللون يؤثر عليها تأثير سلبي لذلك تقوم بالبحث عن الإستخدامات المفيدة والمناسبة والتي تساعد على تبييض اليدين وتقشيرها، حيث توجد العديد من الأشياء التي تعمل على ذلك ومنها هي المقشرات الطبيعية أو الكريمات الجاهزة ولكن الإستخدامات الجاهزة مثل الكريمات لا تكون صالحة للإستخدام بسبب إحتوائها على مواد كيميائية فهذه المواد قد تترك آثار سلبية على اليدين ومن ضمن هذه الآثار هي ظهور حساسية أو بقع حمراء وغير ذلك لذلك من الأفضل أن نتجنب إستعمال كل هذه الكريمات الجاهزة. مكونات مقشر القهوة لتبييض تقشير اليدين ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد. طريقة عمل مقشر القهوة لتبييض وتقشير اليدين نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ونقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم يتم وضع هذا المقشر على اليدين ونتركه حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك قومي بإزالة مقشر القهوة من خلال التدليك على اليدين.

ونقوم بغسلها بإستخدام الماء البارد ومن الأفضل أن يتم تكرار هذا المقشر مرة واحدة في الإسبوع.

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