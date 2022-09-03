نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض وشد التجاعيد بدون رجعة بخلطة القهوة وكريم نيفيا تبييض قنبلة من أول مرة مجربة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن العديد من السيدات والفتيات يهتمون ببشرتهم من ناحية تبييض البشرة وشد التجاعيد بعدم الوقوف فى الشمس لفترات طويلة لأن أشعة الشمس تعمل على نقص مادة الكولاجين التى تغذى البشرة وتجعلها مشدودة، وعدم الإكثار فى إستخدام منتجات التجميل مثل كريمات التفتيح والماسكات والمرطبات وكثرة إستخدام واقي الشمس الصناعى الذي يرهق البشرة فيؤدى إلى إنكماشها، والعديد من الفتيات يهتمون بإزالة المكياج وعدم النوم بالمكياج حتى لا يصابوا بتجاعيد الوجه فكل هذا يسبب فى إسمرار الوجه وزيادة التجاعيد التى تكثر حول العين وحول الفم وفى منطقة الخدود فالحل الرهيب والخير هو خلطة كريم نيفيا والقهوة لما لها تأثير قوى وفعال فى إزالة كل التصبغات والجلد الميت والبقع الداكنة التي تسبب فى إسمرار الوجه، ولها تأثير أيضا فى التقليل من ظهور التجاعيد وشد البشرة. مكونات خلطة كريم نيفيا والقهوة لتبييض وشد تجاعيد البشرة ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من كريم نيفيا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من القهوة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الألوفيرا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الخيار خلطة كريم نيفيا والقهوة لتبييض وشد تجاعيد البشرة أولا يجب عليكي تنطيف البشرة قبل وضع الخلطة بماء الورد ثم غسله بالماء الفاتر ثم تجفيفه بمنشفة نظيفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ثم نضع به كريم نيفيا والقهوة والسكر ثم يتم التقليب حتى تختلط هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات من عصير الليمون وزيت الألوفيرا والنشا والزبادي وعصير الخيار ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض ويصبح لدينا خلطة متداخلة.

ثم نقوم بتوزيع خلطة كريم نيفيا والقهوة على الوجه جيدا برفق وبشكل دائرى ثم نتركها على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بتنظيف الوجه بالماء البارد ويمكن وضع كريم مرطب مناسب للبشرة.

وسوف نلاحظ تفتيح البشرة وشد تجاعيد الوجه بعد ثلاثة أسابيع من إستخدام وصفة كريم نيفيا والقهوة الرائعة.

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