نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية ربانية هاتي قرنفل وتعالي أعلمك أزاي تتخلصي من الشيب المبكر والشعر الأبيض بدون رجعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة خارقة سوف نقدمها إليكى للقضاء على الشيب نهائيا وهى وصفة القرنفل الرهيبة فيحتوي القرنفل على نسبة من صبغة طبيعية تساعد على إخفاء الشعر الأبيض تماما، والعديد من الفتيات والسيدات يقومون بإستخدام صبغات الشعر الجاهزة التى هى تعتبر من أفضل الحلول لإخفاء الشعر الأبيض ومن أجل الحصول على لون شعر جميل وجذاب، ولكن تلحق الضرر والتلف بالشعر لأن هذه الصبغات تحتوى على مواد مصنعة من مواد كيميائية تسبب فى تساقط الشعر من الجذور وبالتالى تسبب فى ظهور فراغات فى فروة الرأس، وأيضا تسبب فى هيشان وتقصف الشعر الناعم وتجعل ملمسه خشن وتسبب أيضا فى جفاف الشعر فبعد إستخدام تلك الصبغات الصناعية يصعب علاج الشعر فيأخذ فترة طويلة للعلاج، وسوف نقدم إليكى مكونات وطريقة عمل وصفة القرنفل الخطيرة، والتى تتكون من القرنفل والعرقسوس وزيت الزيتون والكركم والزبادي وزيت الخروع. مكونات علاج الشيب بالقرنفل خمسة ملاعق كبيرة الحجم من القرنفل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العرقسوس

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

نصف كوب كبير الحجم من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز طريقة عمل وصفة لعلاج الشيب بالقرنفل نحضر فى البداية إناء به ماء ثم نضع به القرنفل والعرقسوس ثم نضعه على نار متوسطة ثم نتركه يغلي لمدة خمسة دقائق.

وبعد ذلك نرفع الإناء من على النار ثم نقوم بتصفيته بإستخدام مصفاة ثم نقوم بصب ماء القرنفل والعرقسوس فى وعاء مناسب.

ثم نضيف إليه باقى المكونات من زيت الزيتون والكركم والزبادي وزيت الخروع وزيت اللوز ويتم التقليب الجيد حتى نحصل على خلطة القرنفل المتداخلة والمتحانسة.

ثم نقوم بتوزيع خلطة القرنفل على الشعر كله وخاصة فى الجذور ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل وتنظيف الشعر بالماء الفاتر، ويكرر إستخدامها ثلاثة مرات في الأسبوع، وبعد شهر من إستخدام خلطة القرنفل سوف نلاحظ إختفاء الشعر الأبيض تماما، وأصبح الشعر جميل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدية ربانية هاتي قرنفل وتعالي أعلمك أزاي تتخلصي من الشيب المبكر والشعر الأبيض بدون رجعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.