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عمر شويل - جدة روتين طبيعي لتفتيح لون البشرة وتخليصها من العيوب في 3 خطوات فقط، نقدم لكم اليوم وصفة في غاية الروعة لعلاج مشاكل البشرة وعيوبها في أسبوع واحد، وهي تعتمد على إعداد منظف طبيعي للبشرة، إلى جانب مقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميتة، مع إعداد قناع تبييض البشرة والقضاء على البقع والتصبغات. سنحتاج إلى الطماطم كمكون أساسي في هذه الوصفة فهي غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها تعمل على إزالة التصبغات التجاعيد والبقع الداكنة.

روتين طبيعي لتفتيح لون البشرة

تتكون الوصفة من المواد الطبيعية التالية:

حبة طماطم. حليب سائل. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض. ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

نأخذ حبة الطماطم ونبشرها في المبشرة ثم نقوم بتصفيتها باستخدام مصفاة، فسوف نستخدم عصير الطماطم الناتج في وصفتنا اليوم، كما سوف نحتفظ ببقايا الطماطم جانباً لحين استخدامها في الخطوة الثانية. في الخطوة الأولى سوف نقوم بإعداد منظف للبشرة، ونبدأ بوضع مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم في وعاء مناسب، ونضف إليه ملعقتين كبيرتين من الحليب ثم نخلط جيداً، نغمس قطعة قطن جيداً في هذا الغسول ونمسح البشرة به جيداً ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر، نستخدم هذا الغسول يومياً في الصباح ونحتفظ بالكمية المتبقية منه في الثلاجة.

في الخطوة الثانية سوف نقوم بإعداد مقشر طبيعي للبشرة وهنا سوف نستخدم بقايا الطماطم التي كنا قد احتفظنا بها جانباً، في وعاء مناسب نضع بقايا الطماطم ونضف السكر والقليل من عصير الطماطم ثم نخلط جيداً، نطبق هذا المقشر على بشرة الوجه والرقبة ثم نقوم بتدليك بحركات دائرية لطيفة لإزالة خلايا الجلد الميتة، ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر جيداً ولافضل النتائج نكرر استخدام هذا المقشر مرتين في الأسبوع.

التخلص من عيوب البشرة

في الخطوة الثالثة سوف نقوم بإعداد قناع لتفتيح البشرة، وأيضاً سوف نستخدم ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم ونضف إليه ملعقتين كبيرتين من الحليب، نخلط جيداً ثم نضف الدقيق الأبيض والعسل وبعد ذلك نخلط المكونات جيداً ثم يصبح القناع جاهز للاستخدام، نطبق القناع على بشرة الوجه والرقبة ثم نتركه لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، نقوم بترطيب البشرة باستخدام زيت اللوز أو أي مرطب آخر ولافضل النتائج نكرر استخدام هذا القناع 3 مرات في الأسبوع.