نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة جوز الهند الاقتصادية بأدق المقادير وبطريقة هشة وخفيفة وبطعم أول مرة تدوقيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيك جوز الهند الهش والخفيف جدا مثل القطن للإفطار وللعشاء وأيضا للمدارس فنجد أن العديد من السيدات يقومون بصنع الكيك التقليدى والذى لا يشعر الأطفال بأى جديد ويملون أيضا من تناوله لذلك نقدم إليكي مقادير ومكونات كيك جوز الهند الشهى واللذيذ والذى له قوام إسفنجى وهو الدقيق وجوز الهند والزبدة البلدى والحليب السائل والبيكنج بودر والسكر، وفيما يلى فى هذا المقال سوف نوضح إليكى طريقة عمل كيك جوز الهند بدون مجهود وبدون أن تأخذ الكثير من الوقت وبمكونات متوفرة دائما فى كل منزل وبتكلفة بسيطة جدا، والكيك من أنواع الحلويات التى يقبل على تناوله جميع الناس سواء كان الكبار أو الصغار والبعض يفضل تناول كيك جوز الهند فى وجبة الإفطار بجانب كوب الحليب الساخن أو كوب الشاي والبعض يفضل تناول كيك جوز الهند بين الوجبات، ويتميز الكيك بالجوز الهند بأنه خفيف وسهل الهضم على المعدة، والعديد من الأطفال يفضلون تناول هذا النوع من الكيك فى المدرسة، وكيك جوز الهند يساعد الجسم على إعطائه الطاقة اللازمة، ويمنح الجسم النشاط والحيوية ويمده بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة. مكونات عمل كيك جوز الهند إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض والمنخول

كوب واحد كبير الحجم من جوز الهند

أربعة حبات من البيض

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدي

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر

نصف كوب كبير الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخل طريقة عمل كيك جوز الهند أولا نقوم بعمل بتحضير العجان الكهربائى ثم نضع به البيض والزبدة البلدي والحليب السائل والسكر وعصير الليمون والفانيليا السائلة والنشا والخل.

ثم نقوم بخلط هذه المكونات حتى يذوب السكر تماما، وبعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط فى وعاء مناسب ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند.

ثم يتم التقليب الجيد حتى تتداخل جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج كيك جوز الهند المتجانس.

ثم نقوم بصب كيك جوز الهند فى قالب مناسب مدهون بقليل من الزبدة ثم نضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة خمسة وأربعون دقيقة.

وبعد تمام النضج نخرج قالب الكيك من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم يقطع كيك جوز الهند ويقدم فى طبق التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة جوز الهند الاقتصادية بأدق المقادير وبطريقة هشة وخفيفة وبطعم أول مرة تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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