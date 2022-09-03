نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة السحرية لتفتيح وتبييض اليدين وإزالة أي سواد وجلد ميت نهائياً تمتعي بنعومة فائقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن بعض الطرق والوسائل التي تعمل على تقشير وتبييض اليدين وتوجد هناك العديد من القشور والجلد الميت الذي يتواجد في اليدين وتجعلهما بشكل وملمس غير طبيعي وغير ناعم وغير مقبول، وجعلت تلك المشكلة العديد من الفتيات بالبحث عن بعض الطرق التي تعمل تبييض اليدين وتقشيرها للحصول على نتائج مذهلة، وتعتبر المستحضرات والمقشرات التي يقومون بشرائها من المحلات التجميلية تباع بأغلى الاسعار وعلينا بشراء وإستخدام المقشرات الطبيعية التي يمكننا إعدادها في المنزل باقل تكلفة وبدون مجهود حيث تعتبر من افضل المقشرات الطبيعية التي تعمل على تقشير اليدين وتجعلها بيضاء مثل الحليب هي مقشر القهوة مع الحليب وزيت الزيتون ووصفة السكر بالليمون ووصفة السكر والفازلين وعصير الليمون وغيرها من المقشرات الطبيعية الاخرى، ولكننا ننصح دائما بإستخدام الوصفة الطبيعية التي لها نتائج مذهلة خلال شهر واحد فقط. مكونات عمل وصفة لتقشير وتبييض اليدين ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة عمل وصفة لتقشير وتبييض اليدين عليكي بتحضير طبق او وعاء صغير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وضيفي ملعقتان كبيرتان من السكر واخلطي السكر مع القهوة جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس وتصبح ذات قوام متجانس وجيد.

بعد ذلك قومي بغسل اليدين جيدا بالماء والغسول حتى تصبح نظيفة بعد ذلك قومي بوضع تلك المقشر السحري على اليدين وعليكي بتقشير وفرك اليدين جيدا حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور تماما بعد ذلك اتركي تلك الوصفة او المقشر على اليدين لمدة ساعة واحدة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بفرك والتخلص من تلك المقشر الطبيعي وقومي بغسل اليدين جيدا بالماء البارد حتى تصبح نظيفة.

قومي بتكرار أستخدام هذا المقشر السحري مرة او مرتان في كل إسبوع وخلال شهر واحد فقط من بداية إستخدام تلك الوصفة سوف تحصلين على ايدي بيضاء وناعمة.

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