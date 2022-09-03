نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الوصفة القنبلة لتبييض وتفتيح وتقشير الوجه وإزالة البقع الغامقة والتصبغات بالنشا والشوفان الرهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملية تفتيح الوجه أمر يستلزم التدقيق فى إختيار خلطة طبيعية بحيث يكون لها بالفعل نتائج مذهله فى تبييض وتفتيح البشرة السمراء وداكن اللون حتى لا تتعرض البشرة إلى الكثير من المشاكل لأن بشرة الوجه من أكثر المناطق الحساسة فى الجسم لأن جلد الوجه رقيق جدا لا يتحمل أى مواد مصنعة من مواد كيميائية وضارة فتسبب فى ظهور الوجه الحبوب والبقع الحمراء والتصبغات والحساسية فكل هذا يصعب علاجه ويحتاج إلى وقت حتى يعود الوجه إلى طبيعته فكل هذا أنتى فى غنى عنه بإستخدام وصفة النشا والشوفان التى تؤثر تأثير إيجابى على البشرة لأن النشا مع الشوفان وبعض من المواد الطبيعية تزيل كل التصبغات والجلد الميت الذى هو السبب فى غمقان لون البشرة، وتتكون هذه الوصفة من النشا والشوفان وعصير الليمون والحليب البودرة وزيت إكليل الجبل فكل هذه المواد تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لتفتيح الوجه، والتى تعمل على تغذية البشرة وترطيبها. مكونات وصفة النشا والشوفان لتفتيح الوجه أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الجيلاتين طريقة وصفة النشا والشوفان لتفتيح الوجه نأتى بوعاء مناسب فى البداية ثم نضع به النشا والشوفان وعصير الليمون والحليب البودرة وزيت إكليل الجبل والجيلاتين.

وبعد ذلك نقوم بتقليب وخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خلطة النشا والشوفان جاهزة.

وبعد ذلك نقوم بتنظيف البشرة بماء الورد، وبعدها يتم غسله بالماء الفاتر ثم تجفيف البشرة بالمنشفة جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع خلطة النشا والشوفان على البشرة.

ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه من خلطة النشا والشوفان بالماء البارد.

ويكرر وضع تلك الوصفة مرتان فى الأسبوع، وسوف نلاحظ تبييض وتفتيح البشرة من أول أسبوع، وبالتالى سوف نلاحظ الفرق قبل وبعد إستخدام وصفة النشا والشوفان الرائعة.

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