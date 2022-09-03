نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الرجيم اللذيذة أعملي كيك الشوفان على أصوله بطريقة سهلة وبمقادير مظبوطة وبطعم جنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستخدم البعض من الفتيات نظام غذائي معين حتى يظهرون بشكل جميل ورائع لان البعض من الفتيات يعانون من مشكلات السمنة التي تجعلهم يظهرون بشكل غير مقبول وكذلك هذه السمنة تمنع العديد من الفتيات من إرتداء الملابس الجميلة لذلك يقومون هؤلاء الفتيات الذين يعانون من مشكلة السمنة بالبحث عن بعض الطرق والوصفات التي تعمل على التخلص من سمنة الجسم وقد تلجأ هؤلاء الفتيات إلى الذهاب إلى مراكز الجيم والأطباء التي تساعد هؤلاء الفتيات على التخلص من الوزن الزائد ولكن جميع هذه الانظمة بمجرد تركها سرعان مايعود الجسم مرة اخرى ويصبح زائد في الوزن لذلك علينا نحن بإستخدام النظام الغذائي في المنزل حتى يصبح الجسم نحيف ومتناسق، ومن المأكولات التي يمكننا تناولها في النظام الغذائي هي الشوفان والخضروات والمسلوق والعصائر خالية السكر وعلينا بتجنب تناول الدهون حيث يعتبر الشوفان من اكثر الاشياء التي يمكننا تناولها وإدخالها في العديد من المأكولات المختلفة. مكونات عمل وصفة كيك الشوفان كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد إلا ربع من السمنة.

كوب واحد من الحليب السائل.

ثلاث حبات من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

خمسة ملاعق كبيرة من الشوفان. طريقة عمل وصفة كيك الشوفان احضري الخلاط الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض وضيفي كوب واحد من السكر وكوب واحد من الحليب السائل وقومي بخلط تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد الحصول على قوام متجانس قومي بتحضير طبق او وعاء وضعي به تلك الخليط وضيفي كوب واحد إلا ربع من السمنة وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد ذلك عليكي بإضافة كوب واحد من الدقيق وثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الشوفان وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح ذات قوام كثيف.

بعد ذلك احضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب تلك الخليط في الصينية وقومي بإدخاله في الفرن واتركيها لتنضج ثم قومي بتناولها باشهى طعم.

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