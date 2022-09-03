نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخلطي القهوة والخل ودلكي به جسمك كله وتخلصي من الأسمرار والجلد الميت نهائياً بأقوي خلطة للعروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة لتبييض الجسم تلجأ الكثير من السيدات الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الدلكات والاجهزة مثل الليزر التي تعمل على تبييض الجسم كله حيث يتم عمل تلك الطريقة باغلى الاسعار وقد تتسبب تلك الطريقة في ضرر الجلد وتسبب حساسية للجسم بشكل ملحوظ وتعتبر تلك الطريقة من الطرق غالية الثمن وتلجأ إلى أستخدامها البعض من الفتيات والفتيات الاخرى الذين يعانون من مشكلة إسمرار الجسم ولا يوجد هناك طرق افضل من إستخدام الطرق الطبيعية التي تعمل على تبييض الجسم كله والحصول على جسم ابيض مثل الحليب وتعتبر وصفة القهوة او وصفة ماء الورد مع النشا او الفازلين مع عصير الليمون وغيرها من الوصفات الطبيعية الاخرى المتعددة وتعتبر مت اقوى تلك المكونات الطبيعية التي تعمل على تبييض الجسم هي وصفة القهوة التي تعمل على تبييض وتنظيف الجسم بشكل ملحوظ. وصفة القهوة مع الخل لتبييض الجسم وإزالة الأسمرار نهائيا كمية مناسبة من القهوة تناسب حجم الجسم.

كمية من الخل الابيض تناسب كمية القهوة المضافة.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل وصفة القهوة مع الخل لتبييض الجسم وإزالة الاسمرار نهائيا احضري طبق وضعي به كمية من القهوة وضيفي كمية من الخل الابيض مناسبة وقومي بتقليب وخلط تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات جيدا قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وخمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وخمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب ودمج وتجانس هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس.

بعد تجانس تلك المكونات ببعضها جيدا قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على جسمك كله وعليكي بفرك الجسم جيدا بهذه الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع.

اتركي تلك الوصفة على جسمك لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل جسمك جيدا بالماء وبعد مرور وقت وكثرة إستخدام تلك الوصفة سوف تتمتعين بجسم ابيض كالحليب.

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