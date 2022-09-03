نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا والجلسرين الرهيبة لتفتيح وتقشير الجلد الميت من الجسم كله أقوي دلكة للعروسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج جسم الإنسان إلى إستخدام الدلكات التي تعمل على تبييض الجسم وكذلك تعمل على تنعيم الجسم وجعله ناعم مثل الحرير، حيث تقوم العديد من الفتيات بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الدلكات او الاجهزة التي تعمل على تبييض الجسم ولكن هذه الطريقة غالية الثمن والبعض الآخر يرغبون في الوصول إلى الجسم الناعم الابيض بدون اي تكلفة، لان الجسم الخالي من عيوب ومن اي مشكلات هو الجسم الذي لايسبب اي إحراج للفتيات ويجعلهم يلبسون اي ملابس يرغبون بها لذلك علينا بإستخدام الحلول التي تعمل على جعل الجسم ابيض كالحليب والحصول على كل ماتحلمين به، وتعتبر دلكة النشا والجليسرين من اكثر الدلكات التي تعمل على تبييض الجسم وتعمل على ترطيبه وجعله ابيض وبالشكل الذي ترغبين به بدون اي تكلفة وتجعلكي النتائج المبهرة لتلك الدلكة الاستغناء عن إستخدام اي خلطات او دلكات اخرى. مكونات عمل وصفة دلكة النشا والجلسرين للجسم كمية مناسبة من النشا تناسب حجم الجسم.

كمية مناسبة من الجليسرين لخلطها مع النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة دلكة النشا والجلسرين للجسم عليكي بتحضير طبق او وعاء وضعي به كمية من النشا وضيفي كمية من الجليسرين ويجب ان تكون الكمية مناسبة للجسم وتكفي حجم الجسم وعليكي بتقليب تلك المكونين ببعضهما.

بعد ذلك قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وخمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام كريمي وجيد.

بعد الحصول على تلك القوام قومي بوضعها على الجسم وعليكي بفرك الجسم جيدا بتلك الوصفة السحرية التي قومنا بإعدادها وعليكي بفركها جيدا ثم قومي بترك تلك الوصفة على الجسم لمدة ساعة او لمدة خمسة واربعون دقيقة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بالتخلص من آثار تلك الوصفة وعليكي بغسل جسمك بالماء وسوف تحصلين على نتائج مبهرة.

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