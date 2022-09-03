نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض طريقة عجينة الكريب بدون بيض السهلة والسريعة وطعم مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدون بيض نهائيا نقدم إليكى وصفة عجينة الكريب اللذيذة، والتى لها طعم لذيذ ونكهة رائعة، وعجينة الكريب منتشرة فى جميع البلدان العربية والمصرية وفى العالم، والكريب لا أحد يقاوم طعمه سواء الكبار أو الصغار فكثيرا من السيدات يفكرون فى تحضير وجبة الغذاء وبشرط أن تكون سريعة لذلك سوف نقدم إلى كل ربات البيوت طريقة عمل عجينة الكريب بدون بيض، والتى تحتاج إلى بعض المكونات المتوفرة فى كل منزل، ومكونات متوفرة أيضا فى جميع المحال والأسواق التجارية بأسعار قليلة جدا، وهى الدقيق والحليب البودرة والماء والملح والفلفل الأسود فهذه المكونات يتم خلطها ثم تسويها على نار هادئة، وسوف يصبح لدينا أفضل عجينة كريب بدون بيض بطعم لذيذ وبمذاق رائع وشهى طريقة عجينة الكريب بدون بيض مكونات عجينة الكريب بدون بيض: إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

كوب ونصف كبير الحجم من الماء

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من النشا

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

مقلاة غير لاصقة طريقة عمل عجينة الكريب بدون بيض: نقوم فى البداية بتحضير الخلاط الكهربائي ثم نضع به الماء والحليب البودرة والملح والفلفل الأسود والنشا والخل الأبيض ثم يتم تشغيل الخلاط حتى تختلط هذه المكونات. وبعد ذلك يتم وضع الدقيق الأبيض أثناء تشغيل الخلاط حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا قوام سائل وثقيل. ثم نقوم بوضع مقلاة غير لاصقة على نار هادئة جدا ثم نتركها لكى تسخن جيدا، وبعد ذلك نقوم بإستخدام كوب أو مغرفة صب كمية من خليط عجينة الكريب فى المقلاة. ثم يتم بعد ذلك لف المقلاة حتى تمتلئ بالعجين ويصبح مثل القرص الدائرى ونتركه حتى ينضج ثم نقوم بتقليبه على الوجه الآخر حتى يصبح لونه ذهبى. وبعد ذلك نقوم بإخراج عجينة الكريب فى طبق ثم يكرر نفس الخطوات حتى ننتهى من كل كمية عجين الكريب، وبهذا تصبح عجينة الكريب بدون بيض جاهزة للحشو.

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