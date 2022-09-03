نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلان اللعاب أثناء النوم قد يكون مؤشر خطير لبعض الأمراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيلان اللعاب أثناء النوم من الأمور التي يعاني منها الكثيرون سواء الكبار أو الأطفال، في بعض الأحيان تكون طبيعية بسبب الإجهاد أو ما شابه ذلك، وفي بعض الأوقات تكون مؤشر إلى الإصابة بأمراض خطيرة، لذلك يجب الانتباه في حالة ملاحظة نزول اللعاب من الفم بشكل مستمر أثناء النوم حيث أن هذا يعد أمر غير طبيعي، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني الحالات المرضية التي يسيل اللعاب عند الإصابة بها.

دور اللعاب في بلع الطعام

اللعاب له دور كبير في عملية بلع الطعام ونزوله إلى الجهاز الهضمي دون أي مشاكل.

حيث يتكون اللعاب من ماء، أملاح، وبروتينات تفيد جسم الإنسان.

إلا أن هناك حالات قد يكون سيلان الريق فيها دليل على أمور صحية خطيرة.

أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم

هناك بعض المسببات التي ينتج عنها سيلان الريق بشكل طارئ خاصة أثناء النوم، والتي تتمثل فيما يلي:-

تناول الحمضيات بكثرة مثل البرتقال والليمون والفراولة.

زيادة نسبة أحماض المعدة مما يسبب ارتجاع المريء وسيلان اللعاب أثناء النوم.

كما أن عامل العمر له دور كبير، حيث أن الأطفال الأقل من سنتين هم الأكثر عرضة إلى سيلان الريق ليس أثناء النوم فقط بل خلال ساعات النهار أيضًا.

الأمراض التي ينتج عنها سيلان اللعاب أثناء النوم

هناك عدة حالات مرضية يكون فيها سيلان اللعاب من أبرز الأعراض، والتي تتمثل فيما يلي:-