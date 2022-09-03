نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل عشاق مسحب البيك .. إليكم الخلطة السرية وطريقة التحضير مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسحب البيك من أفضل وألذ الوجبات التي يقدمها مطعم البيك لزواره في المملكة العربية السعودية، حيث أنه عبارة عن أصابع دجاج مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، وتتميز بالطعم اللذيذ بفضل الوصفة السرية والتوابل التي يستخدمها شيفات المطعم، حيث يتم تقديمه مع صوص الرانش والثومية مما يعزز مذاقه ويجعله من الوجبات المفضلة للكبار والأطفال، وفي المقال نقدم لمتابعي ثقفني طريقة تحضير المسحب مثل المطاعم تمامًا.

طريقة عمل مسحب البيك مثل المطاعم

يمكن تحضير وصفة المسحب كما يتم تقديمها في المطاعم من خلال تلك المقادير والخطوات:-

مقادير الوصفة

ضبط مقادير الوصفة من أهم أسرار نجاحها، وفيما يلي مقادير المسحب:-

نصف كيلو جرام من صدور الدجاج.

نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة من البابريكا المطحونة.

ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

نصف ملعقة فلفل أسود ناعم.

ملعقة من الخل الأبيض.

مقادير الطبقة الخارجية

للحصول على طبقة مقرمشة من الخارج، يتم تحضير المكونات الآتية:-

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة من الملح.

كوب من البقسماط الخشن.

عدد بيضة واحدة.

ملعقتان من البهارات المشكلة (فلفل أسود، بابريكا، جنزبيل، بصل بودر، ثوم بودر).

طريقة تحضير مسحب البيك

أما عن طريقة تحضير الوصفة فهي سهلة للغاية من خلال إتباع تلك الخطوات:-