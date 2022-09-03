نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل عشاق مسحب البيك .. إليكم الخلطة السرية وطريقة التحضير مثل المطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة مسحب البيك من أفضل وألذ الوجبات التي يقدمها مطعم البيك لزواره في المملكة العربية السعودية، حيث أنه عبارة عن أصابع دجاج مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، وتتميز بالطعم اللذيذ بفضل الوصفة السرية والتوابل التي يستخدمها شيفات المطعم، حيث يتم تقديمه مع صوص الرانش والثومية مما يعزز مذاقه ويجعله من الوجبات المفضلة للكبار والأطفال، وفي المقال نقدم لمتابعي ثقفني طريقة تحضير المسحب مثل المطاعم تمامًا.
طريقة عمل مسحب البيك مثل المطاعم
يمكن تحضير وصفة المسحب كما يتم تقديمها في المطاعم من خلال تلك المقادير والخطوات:-
مقادير الوصفة
ضبط مقادير الوصفة من أهم أسرار نجاحها، وفيما يلي مقادير المسحب:-
- نصف كيلو جرام من صدور الدجاج.
- نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.
- ملعقة من البابريكا المطحونة.
- ملعقة من البصل البودر.
- نصف ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة ملح طعام.
- نصف ملعقة فلفل أسود ناعم.
- ملعقة من الخل الأبيض.
مقادير الطبقة الخارجية
للحصول على طبقة مقرمشة من الخارج، يتم تحضير المكونات الآتية:-
- أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من الماء.
- نصف ملعقة من الملح.
- كوب من البقسماط الخشن.
- عدد بيضة واحدة.
- ملعقتان من البهارات المشكلة (فلفل أسود، بابريكا، جنزبيل، بصل بودر، ثوم بودر).
طريقة تحضير مسحب البيك
أما عن طريقة تحضير الوصفة فهي سهلة للغاية من خلال إتباع تلك الخطوات:-
- أولاً يتم غسل صدور الفراخ جيدًا، ويتم تتبيلها باستخدام البهارات السابق ذكرها.
- ثم يتم رصها في كيس ووضعها في الفريزر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تتجمد.
- من ثم يتم إخراجها من الفريزر وتقطيعها على شكل مستطيلات متوسطة الحجم.
- بعد ذلك يتم غمس قطع الدجاج في خلطة الطبقة الخارجية (دقيق وبهارات مشكلة).
- ثم يتم غمسها في البيض المخفوق، وأخيرًا في البقسماط الخشن.
- بعدها يتم وضعها مجددًا في الفريزر لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- ثم يتم قلي قطع الفراخ في زيت ساخن غزير حتى تكتسب اللون الذهبي.
- يتم رص المسحب على شبكة حتى تحتفظ بقوامها الكرسبي وتتخلص تمامًا من الزيوت.
- وأخيرًا يتم تقديم مسحب البيك اللذيذ مع البطاطس المقلية والكاتسب أو صوص الثومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لكل عشاق مسحب البيك .. إليكم الخلطة السرية وطريقة التحضير مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.