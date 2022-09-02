تصاميم ضوافر انيقة ممكن تمشي على اي لبس

لو بتحبي تصاميم الضوافر ورسومات المانيكير يبقى موضوعنا النهاردة ليكي ، ساعات كتير مش بيبقى في وقت انك تغيري رسمة ضوافرك مع كل لبس ، لكن في حل لده لو انتي مشغولة, كسولة, معندكيش وقت ، النهاردة هنشارك معاكي 10 تصاميم ضوافر ممكن تمشي مع اي لبس تقريبا.

تصاميم ضوافر:

1- تصميم خوخي فاتح:

الرسومات البسيطة دايما بتبقى حلوة ، ممكن تختاري رسمة بسيطة زي اللي قدامنا في الصورة باللون الخوخي الفاتح ، مع استخدام ستراس على ضوفر واحد بس ، والتصميم ده هيمشي مع كل حاجة تقريبا ، خصوصا مع الملابس البيضا والنيود.

2- تصميم النقط Dot-marbled:

رسمة النقط الرخامية بتكون مناسبة اوي مع اللبس الكاجوال والفورمال ، وتقدري تعملي التصميم ده بكل سهولة في البيت ، لان هو عبارة عن لون اساسي ولون تاني بتعملي بيه النقط.

3- الرمادي والاسود:

تصميم انيق وبسيط وهيكون حلو جدا مع اللبس الكاجوال, الفورمال ، يعني رسمة عملية جدا وفي نفس الوقت سهلة التنفيذ.

4- تصميم المونوكروم:

ممكن التصميم ده يكون صعب شوية تعمليه بنفسك في البيت ، لكن انسب الالوان ليه هي المزج بين الاسود, الابيض, الدهبي ، يعني متنوع جدا وهيمشي مع اي لبس ومش هتحتاجي تغيريه.

5- تصميم باللون النيود:

اختيار اللون النيود كطبقة اساسية مع لون فاقع من التصاميم اللي هتمشي مع اي لبس ، وعشان تضمني انه يمشي مع كل حاجة بقدر الامكان ، اتأكدي انك تختاري اللون التاني يكون باستيل.

6- تصميم باستيل:

التصاميم الناعمة باللون الباستيل تعتبر اختيار مناسب جدا لو عايزة مانيكير يمشي مع كل اللبس.

7- بينك اومبري:

البينك اومبري من اكتر التصاميم الانيقة اللي ممكن تعتمدي عليها ، وبيمشي تقريبا مع كل حاجة ، يعني لو انتي محتارة ومش عارفة تختاري تصميم مانيكير ، اختاري ده وانتي مغمضة.

8- الالوان الفاقعة:

اختيار تاني من الالوان ممكن يمشي مع اي لبس ، ولو انتي معندكيش الجرأة تعملي لو فاقع على الضوفر كله ، ممكن تختاري تصميم رقيق زي اللي قدامنا في الصورة.

9- اي حاجة روز:

الضوافر الروز بكل درجاتها من التصاميم اللي مش بتبطل ابدا ، واللي ممكن تعتمدي عليها في اي مناسبة ، وممكن عشان تظهري التصميم اكتر ، ممكن تعملي ضوفر او اتنين بشكل مختلف، سواء برسمة, ستراس, استيكر, او تعمليهم بألوان مانيكير مختلفة.

10- اللون الابيض:

الابيض كمان من الالوان اللي بتمشي على كل حاجة ، وحافظي على المانيكير بلوك انيق باضافة ستراس على ضوفر واحد ، او تستغني عنه ، في الحالتين هيطلع حلو.

مجموعة تصاميم مختلفة تستوحي منها اللوك بتاعك:

Elegant nail design for prom night 9

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