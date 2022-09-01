16 نوع طعام بيساعد على منع تساقط الشعر وتحفيز نموه

لو بتعاني من مشكلة تساقط الشعر ، الحل اللي معانا النهاردة هو علاج داخلي عن طريق الاطعمة اللي بتساعد على منع تساقط الشعر ، الشعر بيحتاج مغذيات مهمة عشان يبقى صحي وقوي ، وانتي تقدري تستعيدي قوة الشعر من خلال بعد التعديلات الغذائية ، زي تحسين استهلاكنا لاطعمة معينة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل الاطعمة لمنع تساقط الشعر وزيادة نموه.

افضل الاطعمة لمنع تساقط الشعر وزيادة نموه:

البروتين – من المغذيات الاساسية لمنع تساقط الشعر

1- البيض:

البيضة متوسطة الحجم (50 جرام) بتحتوي على 6.3 جرام من البروتين ، والفيتامينات المختلفة والمعادن اللي بتقوي بصيلات الشعر ، بالاضافة ان البيت بيساعد على لمعان وتقوية الشعر ، وبيمنع تكسر الشعر ، وبيقلل من هشاشة الشعر.

اظهرت دراسات ان الاحماض الامينية في البروتينات هي الاساس لبروتين الشعر والكيراتين اللي بيقوي جذور الشعر وبيمنع التساقط.

واظهرت دراسة تانية ان البيض بيحتوي على عامل نمو الشعر الرئيسي اللي بيحفز مجموعة من الخلايا اللي بتتحكم في نمو انتاج الشعر ودوره نموه لنمو شعر جديد.

البيض غني بفيتامين B8 او البيوتين اللي بيساعد على نمو الشعر وبيمنع تساقط الشعر ، واظهرت الدراسات ان نقص البيوتين ممكن انه يأدي لتساقط الشعر.

2- الفراخ:

لحم الفراخ هو مصدر ممتاز للبروتين, الفيتامينات, المعادن ، ودي العناصر الغذائية الاساسية لتغذية الشعر ومنع التساقط والصلع ، واظهرت الدراسات ان نقص البروتين ممكن انه يأثر على بنية الشعر ونموه واللي ممكن يأدي لتساقط الشعر المؤقت ، ونقص البروتين كمان ممكن يأدي لظهور الثعلبة, والصلع المزمن.

الدهون الحيوانية اللي موجودة في الفراخ ، الاحماض الدهنية اوميجا 6 بتحفز نمو الشعر وبتتحكم في دورة نمو الشعر.

3- العدس:

العدس بكل انواعه والبقوليات زي الفاصوليا, الحمص, والفاصوليا الحمرا غنية بحمض الفوليك, الحديد, الفوسفور, الزنك, المغنيسيوم, الالياف ، والعناصر دي كلها مهمة لصحة الشعر ، الدراسات اثبتت ان نقص المعادن والزنك ادى لانتشار الثعلبة.

البروتينات في العدس كمان بتلعب دور مهم في تحسين صحة الشعر ، نقص المغذيات وخصوصا الاحماض الامينية الاساسية والمغذيات الدقيقة ممكن تأدي للصلع.

4- السمك:

الاسماك غنية بالبروتين والاحماض الدهنية اوميجا 3 اللي بتساعد على تحسين صحة الشعر ، واظهرت الدراسات ان مكملات زيت السمك الغنية بالاحماض الدهنية اوميجا 3 بتساعد على تعزيز نمو الشعر وبتقلل من ترقق الشعر.

5- اللحم البقري:

اللحم البقري غني بالحديد, الزنك, السيلينيوم, الفيتامينات, البروتينات المفيدة اللي بتعزز نمو الشعر بشكل صحي وبتقلل من التساقط ، واظهرت الدراسات ان في علاقة عكسية بين نقص الحديد وفقدان الشعر ، ونقص الفيتامينات والمعادن كمان ممكن يأدي للثعلبة او تساقط الشعر.

الدهون الصحية – العناصر الغذائية الرئيسية لنمو الشعر

6- الجوز “عين الجمل”:

الجوز معروف باسم “طعام الشعر” لانه بيحتوي على احماض اوميجا 3 الدهنية ، بالاضافة انه غني بالبروتين والمعادن اللي تعتبر مهمة لنمو الشعر.

الجوز بيحتوي كمان على الزنك, الحديد, السيلينيوم, الفيتامينات B1, B6, B9 اللي بتساعد على تحفيز نمو الشعر وبتقلل من التساقط ، بيحتوي كمان على البيوتين وفيتامين E, البروتين, المغنيسيوم اللي بيعزز نمو الشعر وبيحافظ على صحة فروة الراس ، ونقص الفيتامينات والمعادن دي بيأدي لتساقط الشعر.

7- اللوز:

اللوز غني بالمغنيسيوم, السيلينيوم, البروتين, الاحماض الدهنية غير المشبعة, والفيتامينات ، واظهرت الدراسات ان المغنيسيوم بيساعد على تحفيز بصيلات الشعر ، كلي من 4 – 5 حبات لوز منقوعين يوميا لتقوية الشعر والحفاظ على نمو الشعر بشكل صحي.

8- البذور:

البذور وخصوصا بذور عباد الشمس ، غنية بالسيتوستيرول بيتا الفعالة في منع الثعلبة وتعزيز نمو الشعر بشكل صحي.

بذور الكتان هي مصادر غنية للاحماض الدهنية اوميجا 3 وتعتبر بديلة للمنتجات البحرية ، واظهرت الدراسات ان الاوميجا 3 بتساعد على تحسين الشعر ومنع التساقط.

انقعي بذور الكتان واطحنيها وضيفيها للعصاير, السلطات, الحلويات ، ممكن كمان ترشيها على السموزي او زبدة فول السوداني.

الخضروات الورقية الخضرا – لمنع الصلع

9- السبانخ:

السبانخ غنية بالكالسيوم, الحديد, المغنيسيوم, الفوسفور, حمض الفوليك, الفيتامينات ، والعناصر الغذائية دي ضرورية لنمو الشعر بشكل صحي ، مستويات الكالسيوم المرتفعة في السبانخ بتسهل امتصاص فيتامين د ، وهو فيتامين مهم بيمنع تساقط الشعر.

السبانخ غنية بالحديد اللي بتحسن امدادات الاكسجين لفروة الراس لنمو الشعر بشكل صحي ، كلي من 2 – 3 مرات سبانخ في الاسبوع للحصول على الكمية الكافية من الفيتامينات والمعادن الاساسية.

10- اللفت:

اللفت غني بالفتامينات A, K, C, حمض الفوليك, الكالسيوم, المغنيسيوم ، ودي العناصر الغذائية الاساسية لنمو الشعر بشكل صحي.

الخضروات – غنية بالفيتامينات والمعادن لشعر صحي

11- البطاطا:

البطاطا بتحتوي على النحاس, الحديد, الزنك, البروتين ، واللي بتلعب دور مهم في تساقط الشعر ، وخصوصا الثعلبة ، البطاطا غنية كمان بفيتامين أ واللي يعتبر مضاد للاكسدة بيساعد على تقليل التأثيرات الضارة للجذور الحرة ، وهي سبب رئيسي لفقدان الشعر وشيب الشعر.

12- الجزر:

الجزر غني بالفيتامينات A, C, الكاروتينويد, البوتاسيوم ، ولكن كمية فيتامين أ مهمة لان الدراسات اظهرت ان نقص فيتامين أ ممكن يأدي لشعر جاف وهايش ، وزيادة الكمية منه ممكن تأدي لتساقط الشعر.

13- الفلفل الحلو:

الفلفل الحلو هو واحد من اغنى مصادر فيتامين C اللي بيساعد على منع تكسر وجفاف الشعر ، وكمان بيساعد على امتصاص الحديد ومنع ترقق الشعر ، بالاضافة ان الفلفل الحلو غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة اللي بتساعد على علاج تساقط الشعر.

14- البرتقان:

البرتقان غني بفيتامين سي اللي بيساعد على تعزيز نمو الشعر ، بالاضافة انه بيحتوي على مضادات الاكسدة, الفلافونويد, البيتاكاروتين, المغنيسيوم, الالياف ، وبالتالي شرب عصير البرتقان ممكن انه يساعد على تحسين صحة الشعر.

الحبوب الكاملة – بتساعد على منع تساقط الشعر والحفاظ على صحة الشعر

15- الشعير:

الشعير غني بالالياف, البروتين, مضادات الاكسدة, وفيتامين E ، واظهرت الدراسات ان مكملات توكوترينول وهي مشتق من فيتامين E بتقلل من الاجهاد التأكسدي في فروة الراس ، وده واحد من الاسباب الرئيسية لتساقط الشعر.

البروبيوتيك لمنع تساقط الشعر

16- الزبادي اليوناني:

الزبادي اليوناني هو واحد من اغنى عناصر البروبيوتيك اللي بتعزز صحة الامعاء وبتساعد على تعزيز صحة الشعر ، وبتقوي بصيلات الشعر وبتأخر تساقط الشعر.

بالاضافة لتضمين الاطعمة دي في نظامك الغذائي اليومي ، تقدري تمنعي تساقط الشعر بطرق تانية.

نصايح لتجنب تساقط الشعر:

– اتعاملي مع شعرك بلطف ، ماتسحبيهوش بقوة.

– حاولي تجنب استخدام الحرارة ، ولو هتستخدمي حرارة اتأكدي من استخدام سيروم حامي من الحرارة.

– ماتسرحيش شعرك ابدا وهو مبلول.

– ماتفكريش شعرك بالفوطة او بقطعة قماش ، اضغطي عليه بس بلطف بقطعة قماش وسيبيه ينشف بشكل طبيعي.

– استخدمي منتجات العناية بالشعر المناسبة لنوع شعرك.

– ماتستخدميش الشامبو اكتر من 2 – 3 مرات في الاسبوع ، لان فروة راسك محتاجة وقت لاستعادة زيوتها الطبيعية اللي بتغذي الشعر.

الاطعمة اللي المفروض تتجنبيها لتحسين صحة الشعر

بعد ما عرفنا الاطعمة اللي بتوفر العناصر الغذائية المطلوبة لنمو الشعر ، لازم تعرفي العادات الغذائية اللي ممكن تأثر على صحة شعرك او تسبب تساقط الشعر وتكسره.

– الاطعمة الغنية بالسكر.

– الفاكهة والاطعمة العالية بنسبة السكر في الدم ، زي الفاست فود.

– النشويات, والحبوب المكررة.

– الاسماك اللي بتحتوي على نسبة زئبق عالية.

– الانظمة الغذائية اللي فيها نقص في الكالسيوم,الزنك, البروتين, الحديد.

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