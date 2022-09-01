نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل سر جمال الكوريين وإزالة سواد سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدخل النشا والخل ، في وصفات تفتيح البشرة والقضاء علي التجاعيد وخشونة الشعر، فهو متعدد الاستخدامات لضمان مفعولة المميز في مختلف الوصفات، لذلك تبحث الفتيات عن مسكات لبشرة الوجه تساعد علي التخلص من البثور السوداء وحب الشباب والأماكن الداكنة وتجعل بشرة الوجه نضرة وناصعة البياض مثل بشرة الفتيات الكوريات، لأن هذا الماسك يتمتع بفوائد عديدة جداً يعمل علي تعزيز صحة وجمال البشرة، وهو من الكريمات القوية في تفتيح وترطيب البشرة وإزالة السواد من البشرة والجسم، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، خطوات عمل كريم النشا والخل في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كريم النشا والخل

يتكون هذا الكريم الرهيب من مكونات بسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

2 معلقة صغيرة من نشا الذرة.

عصير نصف لليمونة.

معلقة كبيرة من ماء الورد.

2 معلقة صغيرة من الخل.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال هذه المقالة طريقة تحضير كريم النشا والخل في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالاتي:-

يتم إحضار طبق صغير، ثم نضيف فيه الخل والنشا ويتم المزج جيداً حتي تتجانس المكونات. بعد ذلك نضع عليهم ماء الورد مع الاستمرار في المزج حتي نحصل علي خليط ناعم بدون تكتلات. ثم نضيف الليمون (اختياري) ويتم المزج جيداً حتي نحصل علي خليط كريمي ناعم. بعد ذلك يتم غسل البشرة جيداً بالغسول المناسب ولتخلص من الأوساخ والدهون. ثم نقوم بفرد الخليط علي البشرة بالتساوي، ونتركه من 15 إلي 30 دقيقة حتي يجف تماماً. بعد مرور الوقت يتم غسل البشرة بالماء الفاتر، ويتم الترطيب بأي كريم مرطب مناسب للبشرة لنحافظ عليها من الجفاف. يتم استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد النشا للبشرة

هيا بنا نعرض لكم بعض فوائدها للبشرة وهي كما يلي:-