نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للأسمرار صاروخ التفتيح كريم نيفيا والنشا لتبييض الوجه وإزالة النمش في المقال التالي

عمر شويل - جدة لاشك أن كل سيدة تهتم بعناية الوجه وتسعى للحفاظ على صحة وجمال البشرة، حيث أن أثبت الدراسات العلمية الحديثة أن كريم نيفيا مع النشا، أهم المكونات التى لها القدرة الفائقة على تفتيح وتبييض الوجه بمجرد استخدامهم، فمن المعروف أن هذا الكريم مرطب قوى وفعال يعمل على معالجة جفاف الجلد والتشققات الجلدية، ويوحد لون البشرة، ويستخدم ايضا كمرطب لليدين والرجلين، ويحد من تهيج البشرة لإحتوائه على البانثينول الذى يعرف بأهميته الكبيرة فى حماية البشرة من العوامل الخارجية وعلاج الالتهابات، يقضى على التجاعيد المبكره يزيل القشر الميت والرؤوس السوداء ويتخلص من حروق الشمس، فهو يتكون من الجلسرين والبانثينول وبعض من الزيوت الطبيعية التى تعمل على ترطيب وتنعيم الوجه لمدة أطول بدون اى مجهود أو آثار جانبية خطيرة على صحة البشره، ايضا سعر كريم نيفيا فى متناول الجميع، فهذه الوصفة تحل جميع مشاكل البشرة والوجه التى تبحث عنها النساء والفتيات لحصولهم على بشرة نضرة وناعمة الملمس، وتعمل على تفتيحها 10 درجات من السابق ، وتجعل وجهك نقى مثل بشرة الأطفال هذا بالإضافة أنها تساعد على تقوية وتغذية خلايا البشرة وتعطيها إشراقة وبياض فورى، فهى هذا المقال نوضح لكى كيفيه تحضير وصفه كريم نيفيا والنشا بخطوات سهلة وسريعة .

وصفة كريم نيفيا والنشا لتبييض الوجه

مكونات وصفة كريم نيفيا والنشا لتبييض الوجه ;

2 ملعقة من كريم نيفيا الازرق

2 ملعقة من النشا

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد

طريقة تحضير كريم نيفيا والنشا لتبييض الوجه

فى البداية نقوم بوضع ماء الورد والنشا فى وعاء مناسب ونقلب جيدا ثم نقوم بعمل حمام ماء ساخن حتى يصبح الخليط كريمي القوام ثم نقوم بتفريغهم داخل علبة لها غطاء محكم ثم نقوم بوضع كريم نيفيا ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا، يمكنك شراء كبسولات فيتامين ه‍ لتغذية خلايا البشرة وزيادة قوه الوصفة ثم نقوم بوضع كمية مناسبة على الوجه لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء الفاتر، يجب علينا تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً لتحصلين على وجه ابيض مثل الثلج وعودة الشكل الجمالي له .