نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفه المعجزة رجعي شبابك من جديد…ضعي الصابون على الخيار واستخدميه قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضعي الصابون على الخيار واستخدميه قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك، يعتبر ماسك الصابون والخيار من الماسكات التي تفيد البشرة بشكل كبير وتعمل على تجديد خلايا البشرة وتحسينها، حيث أن هذا الماسك له العديد من الفوائد الصحية للبشرة والتي تساهم في علاج الكثير من المشاكل التي تواجه البشرة وتجعلها تظهر بمظهر غير صحي، ومن خلال سطور المقال التالي سوف نوضح كيفية تحضير ماسك الصابون والخيار وكيفية استخدامه للبشرة.

ضعي الصابون على الخيار واستخدميه قبل النوم

يمكن تحضير الماسك بطريقة بسيطة وسهلة من خلال تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية:

المكونات

½ ثمرة خيار.

ملعقة من النشا.

كمية من الصابون أي نوع و حسب الرغبة.

كأس من الماء المغلي.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

في البداية قومي ببشر قطع الصابون وقومي بوضعها داخل برطمان زجاجي.

ضيفي كمية بسيطة من الماء المغلي على الصابون وقومي بالتقليب حتى يذوب الصابون.

احضري الخيار وقومي ببشره أيضاً، ثم صفيه نهائياً من الماء واحتفظي بالماء وضعيه على خليط الصابون.

قومي بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسة وأن يكون الصابون ذاب تماماً.

ضيفي النشا إلى المزيج السابق وكذلك ضعي عصير الليمون، واستمري في التقليب حتى يذوب النشا و يتحول المزيج إلى قوام كريمي الشكل.

قبل استخدام هذه الوصفة يجب غسل الوجه وتنظيفه جيداً، ثم قومي بفرد الخليط على البشرة ودلكي البشرة به بشكل جيد لمدة عشر دقائق، ثم قومي بغسل وجهك جيداً.

للحصول على نتيجة فعالة كرري استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد وصفه صابون الخيار