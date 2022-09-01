نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً للبيوتى سنتر والكوافير….طريقة صبغ الحواجب في البيت بدون أي مواد كيمائية ولا صبغات في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة صبغ الحواجب في البيت بدون أي مواد كيمائية ولا صبغات، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من ضعف شعر الحواجب، ويلجأ الكثير منهم إلى استخدام أقلام لتحديد الحواجب أو چل تحديد الحواجب، ولكن هذه الطريقة لا تعتبر الأفضل في عالم تكثيف الحواجب حيث أن استخدام أقلام تحديد الحواجب بشكل مستمر يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر بشكل ملحوظ، ولذلك يلجأ البعض لعمل التاتو ولكن التاتو الصناعي من أكثر الأمور المضرة للبشرة إضافة إلى تكاليفه الباهظة وعدم قدرة كثير من السيدات على عمله، لذلك يبحث الكثير عن طرق بديله وبسيطة وغير مكلفة بعمل تاتو طبيعي غير ضار بنفس جودة التاتو الصناعي، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل تاتو حواجب طبيعي في المنزل.
طريقة صبغ الحواجب في البيت بدون أي مواد كيمائية
تستخدم كثير من الفتيات أنواع مختلفة من أقلام تحديد الحواجب، ولكن تقوم هذه الأقلام بتساقط شعر الحواجب إذا ما استخدمت بشكل يومي، لذلك يبحث الكثير عن طريقة عمل تاتو مناسب ويدوم فترة طويلة ولكن بمكونات غير مكلفة وطبيعية، إضافة إلى أنه يتم اختيار اللون المناسب للبشرة حسب رغبة كل فتاة، ويمكن عمل التاتو المنزلي من خلال المكونات التالية:
المكونات:
- حناء طبيعية.
- قطرات من الماء الدافئ.
- فرشاة تحديد حواجب.
- زيت المحلبية.
طريقة تحضير وصفة صبغ الحواجب في البيت
- نقوم أولاً بإحضار وعاء كبير ونضع به الحناء وقطرات الماء الدافئ وزيت المحلبية.
- نقوم بعد ذلك بخلط المكونات مع بعضهما حتى تمام الرحاتي ويصبح قوام الخليط مناسب للاستخدام.
- من المفترض أن يكون قوام الخليط لين يمكن فرده على الحواجب.
- نقوم باستخدام فرشاة تحديد الحواجب في تلوين الحواجب، ويتم ذلك من خلال وضع الفرشاة في الخليط وتمريرها على الحواجب.
- نستمر في استخدام الفرشاة وتمريرها على الحواجب حتى يتم توزيع الخليط بشكل جيد.
- نقوم بترك الخليط على الواجب لمدة ربع ساعة تقريباً، ثم نقوم بمسح الحناء من على الحواجب باستخدام قطنة مبللة وتمريرها على الحواجب حتى نزيل بقايا الخليط.
- من الممكن استخدام نفس الخليط عند الحاجة لتلوين الحواجب بشكلٍ طبيعي وجذاب.
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