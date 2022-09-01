نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعى الآيس كريم داخل منزلك وأشعرى بالانتعاش فى الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الآيس كريم من أكثر الأشياء المرتبطة بفصل الصيف، فهى تعمل على تقليل الإجهاد وتخفيف الشعور بالحر، وله الكثير من الفوائد الصحية والفيتامينات الضرورية التى تساعد على تقوية وتغذية الجسم وشعوره بالنشاط والحيوية، فهو مكون من عدة مكونات طبيعية هى فاكهة وحليب، فإنهم يحملون الكثير من الفيتامينات مثل الكالسيوم والبروتين الطبيعى الذى يتواجد داخل الحليب، فله مهمة تقوية وتغذية العظام والمفاصل، وحماية الكلى من تكون الحصوات، أيضا يعمل على تقوية الزاكرة وينشط الدورة الدموية ويحسن التقلبات المزاجية ويعطى الاحساس بالشبع والراحة التامة بعد تناوله، لانه يعتبر من عوامل السعاده الحقيقيه لدى الكثير من الأشخاص، فبعض من النساء تقدم على تناول الايس كريم أثناء فترة الرجيم السريع، فعندما يتم تناوله مثلج يخفض درجة حرارة الجسم فبالتالي يقوم الجسم بالعمل على حرق الدهون لاستعادة درجة الحرارة العادية، كما أنه يقلل من الجلطات الدموية ويساعد على خفض مستوى ضغط الدم بصورة طبيعية، فالعديد منا يقدمون على شراء الآيس كريم كأفضل نوع من الحلويات الشهيرة التى لها انتشار كبير في العالم كله، وله أطعمه مختلفة حسب الرغبة، فمن السهل صنع الآيس كريم من داخل المنزل وتقديمه للعائلة كأفضل طبق حلوى لها جماهيريه كبيرة بين أفراد عائلتك، فيمكنك تحضيره بالعديد من الطرق البسيطة التى لا تكلفك الكثير من المال أو الوقت، عليكى فقط أتباع هذه الطريقة التى نسردها فى هذا المقال لتوضيح طريقة عمل الآيس كريم بطعم ومذاق جميل .

طريقة عمل الآيس كريم

مكونات الآيس كريم ;

1ونصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السايله

2 كوب كريم شانتيه

3 أكواب من الحليب السايل

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة

رشه ملح صغيره

كوب من الفراولة الطازجة أو المانجو حسب الرغبة

لون طعام اصفر او احمر لتكثيف اللون

طريقة تحضير الآيس كريم

أولا نحضر مضرب كهربائي نضع به 2 كوب من الحليب السائل والكريم شانتيه ممكن اضافه عسل حسب الرغبة ونضرب جيدا حتى تتضاعف، ثم نقوم بوضعها داخل علبه محكمة الغلق ونضعها في الفريزر حتى تتجمد تماماً، بعد ذلك يتم خلط الفراوله أو المانجو حسب الطلب والطعم المحبب اليكى داخل خلاط كهربائي ونخلط جيدا مع كوب الحليب واللبن البودرة والفانيليا ورشه الملح وملون الطعام المناسب لنوع الفاكهة، نضرب جيدا حتى تتجانس المكونات تماماً ثم نقوم بوضعها على الكريمه مع التقليب وتتجانس المكونات جيدا، توضع داخل العلبة ونغلقها، ثم نقوم بإدخالها الفريزر حتى تتجمد تماماً، ويتم تقديمه على هيئة كرات مع القليل من المكسرات وبالهنا .