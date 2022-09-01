نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولادك هيطلبها كل يوم…طريقة عمل برجر البطاطس المقرمش اللذيذ بمكونات اقتصادية دون لحمه ولا فراخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل برجر البطاطس المقرمش اللذيذ بمكونات اقتصادية دون لحمه ولا فراخ، يعتبر البرجر من الأكلات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث أنه من الوجبات السريعة التي يمكن تناولها في أي وقت من الأوقات، وفي الفترة الأخيرة أصبح يتم تحضير برجر من البطاطس حيث أنه يتميز بطعمه الشهي والمميز والذي يفضله الأطفال ويكون طريقة جديدة لتقديم البطاطس بشكل مختلف لهم، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم طريقة تحضير برجر البطاطس بكل سهولة في المنزل. طريقة عمل برجر البطاطس المقرمش اللذيذ من أجل تحضير برجر البطاطس في المنزل يجب تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية: المكونات ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

كيلو بطاطس.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب من البقسماط المطحون.

رشه ملح.

ملعقة صلصة كبيرة.

بيضة واحدة.

ملعقة بابريكا كبيرة. طريقة التحضير في وعاء مناسب ضعي كمية من الماء وضعي الوعاء على النار، وضيفي إليه البطاطس بعد تقشيرها وغسلها.

اتركي البطاطس في الماء حتى تنضج تماماً، و قومي بإطفاء النار وتصفية البطاطس ووضع الماء البارد عليها.

ضعي البطاطس في إناء عميق و اهرسيها جيداً، ثم بعد ذلك ضيفي البقدونس المفروم عليها والجبنة الموتزاريلا والبقسماط والتوابل وامزجي المكونات مع بعضها البعض.

بعد أن تتجانس المكونات قومي بتشكيل البطاطس على شكل البرجر باستخدام مكبس البرجر أو أي غطاء برطمان لسهولة تشكيل البرجر.

كرري الخطوة السابقة حتى يتم الانتهاء من الكمية كلها.

في طاسة على النار ضعي بها كمية مناسبة من الزيت واتركيه حتى يسخن، ثم ضيفي إليه برجر البطاطس حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي من الطرفين.

قومي بتسوية باقي الكمية بنفس الطريقة التي قمنا بتوضيحها حتى تنتهي من الكمية كلها.

ضعي برجر البطاطس في طبق التقديم، أو في عيش البرجر مع المايونيز والطماطم والبصل والكاتشب أو أي إضافات أخرى ترغبين بها. وفي نهاية المقال نكون قد وضحنا إليكم في سطور المقال كيفية تحضير برجر البطاطس في المنزل وتجهيزه بطريقة بسيطة وسهلة، يمكنك اتباع هذه الطريقة وتقديم برجر البطاطس الشهي لعائلتك.

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