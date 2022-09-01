نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي كريم طبيعي من مطبخك للتبيض والتخلص من الاسمرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم طبيعي للتبيض، يرغب العديد من السيدات والفتيات الاستمتاع ببشرة بيضاء خالية من العيوب التي تسبب لهن الإزعاج من اسمرار وتصبغات وكذلك خطوط سوداء، لذلك يلجأ العديد منهن إلى المواد الكيميائية أو جلسات التفتيح ولكنها غالية الأسعار وتعرضهن لأثار سلبية فيما بعد، لذلك يفضلن العديد اللجوء إلى المواد الطبيعية التي لا تؤثر على البشرة ولكنها تمدها بالتفتيح والحيوية وتعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير، لذلك يبحثن العديد منهن عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تكون آمنه تماماً على البشرة وتكون غير مكلفة، علاوة على ذلك يمكنك الحصول على كريم طبيعي بمكونات بسيطة للغاية وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا، تابعونا حضراتكم.

كريم طبيعي للتبيض

يمكنك إعداد كريم طبيعي في المنزل بكل سهولة ويسر وبمكونات من المطبخ تساعدك في تفتيح البشرة وإعطاءها النضارة المطلوبة بعيد عن الكريمات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، فيمكن تحضير كريم طبيعي من المنزل للتفتيح والتخلص من التجاعيد، والتي تكون كالآتي:

مقدار ملعقتان من عصير الليمون.

ما يعادل مقدار ملعقتان من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير:

يتم مزج كافة المكونات جيداً للحصول على مزيج كريمي.

تقومي بتوزيعه على الوجه بشكل متساوي وتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم غسل الوجه جيداً بعد ذلك ويكرر الكريم عدة مرات لحين الوصول إلى النتيجة المرغوب فيها.

لاحظي النتيجة من أول استخدام.

فوائد الكريم الطبيعي للبشرة

للكريم الطبيعي عدة فوائد والتي تتمثل في الآتي:

يعمل على تفتيح البشرة بشكل آمن تماماً.

يساعد في ترطيب البشرة بشكل كبير.

يعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من الخطوط السوداء.

يؤخر من ظهور التجاعيد في البشرة.

يقضي على حب الشباب ويعمل على عدم ظهوره مرة أخرى.

يمنح البشرة الإشراق والحيوية بشكل كبير.

يساعد في تنعيم البشرة ويخلصك من الجلد الميت.

في الختام فقد تعرفنا على كريم طبيعي للتبيض ومكوناته وطريقة إعداده في المنزل بمكونات طبيعية، كما تعرفنا على فوائد الكريم الطبيعي للبشرة وذلك للحصول على تفتيح بشكل آمن تماماً.