نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلى شعرك حرير.. كيراتين النشا الطبيعي المنزلى لفرد وتنعيم الشعر الخشن بأقل تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليكم طريقة عمل الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد والتالف، يمكنك بنفسك تحضير أقوى كيراتين فرد شعر طبيعي في منزلك وبدون أن تذهبي إلى صالونات التجميل للحصول على فرد سواء كان طبيعي أو كيميائي، ولكن إياكي يا عزيزتي أن تلجئي إلى ماكينات فرد الشعر لأنها قد تتسبب في عواقب وخيمة إلى الشعر وتزيد من مشاكله ولا تعالج أي شيء بل أن مفعولها ينتهي ويختفي بملامسة الشعر للماء ويعود الشعر إلى أسوأ ما كان عليه.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل

نقدم إليكم أكثر من طريقة من الطرق الطبيعية لفرد الشعر ومن بين هذه الوصفات ما يلي:-

وصفة حليب جوز الهند والليمون

المكونات المطلوبة:-

ربع كوب كبير ن حليب جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

خطوات وطريقة استخدام حليب جوز الهند لفرد الشعر:-

أحضري علبة صغيرة وقومي بإضافة كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس تمامًا ثم قومي بوضع العلبة داخل الثلاجة لعدة ساعات.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك وابدئي في تطبيق الكريم عليه من أول فروة الرأس حتى أطرافه ودلكي جيدًا ثم قومي بتركه على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

اشطفي شعرك جيدًا بماء بارد أو فاتر مع شامبو أو بلسم خالي من الكبريت ويجب أن تقومي بترطيب شعرك باستمرار للمحافظة على نعومته وكرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة الخميرة والنشا

المكونات المطلوبة:-

كيس واحد من الخميرة الفورية.

حبتان كبيرتان من البيض.

أربع ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

عدة قطرات من زيت اللافندر.

خطوات وطريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر:-

أحضري كل المكونات وضعيها داخل طبق أو وعاء عميق قليلًا وقلبيهم جيدًا حتى يصحبوا عبارة عن مزيج واحد متجانس.

ابدئي في فرد الخليط على شعرك بعد تقسيمه إلى أجزاء متساوية والفرد يكون من أول فروة الرأس حتى أطراف وارفعي شعرك وقومي بتغطيته لعدة ساعات.

اغسلي شعرك جيدًا بماء فاتر وشامبو مناسب وخالي من الكيميائيات ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

كيراتين البيض والموز والعسل