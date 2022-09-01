نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلى شعرك حرير.. كيراتين النشا الطبيعي المنزلى لفرد وتنعيم الشعر الخشن بأقل تكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم إليكم طريقة عمل الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد والتالف، يمكنك بنفسك تحضير أقوى كيراتين فرد شعر طبيعي في منزلك وبدون أن تذهبي إلى صالونات التجميل للحصول على فرد سواء كان طبيعي أو كيميائي، ولكن إياكي يا عزيزتي أن تلجئي إلى ماكينات فرد الشعر لأنها قد تتسبب في عواقب وخيمة إلى الشعر وتزيد من مشاكله ولا تعالج أي شيء بل أن مفعولها ينتهي ويختفي بملامسة الشعر للماء ويعود الشعر إلى أسوأ ما كان عليه.
طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل
نقدم إليكم أكثر من طريقة من الطرق الطبيعية لفرد الشعر ومن بين هذه الوصفات ما يلي:-
وصفة حليب جوز الهند والليمون
المكونات المطلوبة:-
- ربع كوب كبير ن حليب جوز الهند.
- ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة من نشا الذرة.
خطوات وطريقة استخدام حليب جوز الهند لفرد الشعر:-
- أحضري علبة صغيرة وقومي بإضافة كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس تمامًا ثم قومي بوضع العلبة داخل الثلاجة لعدة ساعات.
- بعد ذلك قومي بشطف شعرك وابدئي في تطبيق الكريم عليه من أول فروة الرأس حتى أطرافه ودلكي جيدًا ثم قومي بتركه على شعرك لمدة ساعة على الأقل.
- اشطفي شعرك جيدًا بماء بارد أو فاتر مع شامبو أو بلسم خالي من الكبريت ويجب أن تقومي بترطيب شعرك باستمرار للمحافظة على نعومته وكرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.
وصفة الخميرة والنشا
المكونات المطلوبة:-
- كيس واحد من الخميرة الفورية.
- حبتان كبيرتان من البيض.
- أربع ملاعق صغيرة من نشا الذرة.
- ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.
- عدة قطرات من زيت اللافندر.
خطوات وطريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر:-
- أحضري كل المكونات وضعيها داخل طبق أو وعاء عميق قليلًا وقلبيهم جيدًا حتى يصحبوا عبارة عن مزيج واحد متجانس.
- ابدئي في فرد الخليط على شعرك بعد تقسيمه إلى أجزاء متساوية والفرد يكون من أول فروة الرأس حتى أطراف وارفعي شعرك وقومي بتغطيته لعدة ساعات.
- اغسلي شعرك جيدًا بماء فاتر وشامبو مناسب وخالي من الكيميائيات ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.
كيراتين البيض والموز والعسل
- لفرد الشعر بكل سهوله ولمعانه امزجي البيض مع العسل والموز.
- احضري ثمرة من الموز مع بيضة واحدة وثلاث ملاعق من العسل .
- اخفقي المكونات جيدا في وعاء ثم قسمي شعرك وقومي بوضع الخليط من الجذور للأطراف.
- اتركي الوصفة علي الشعر لمده ساعتين وبعد ذلك اغسلي شعرك بالماء والشامبو .
- كرري الوصفة مرة كل أسبوع للحصول علي افضل نتيجة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلى شعرك حرير.. كيراتين النشا الطبيعي المنزلى لفرد وتنعيم الشعر الخشن بأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.