عشان انتي أم متميزة.. تعرفي على طريقة عمل البرجر في البيت لأولادك، منتج أنضف وأأمن من برة.. وبسهولة تامة

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عمر شويل - جدة عشان انتي أم متميزة.. تعرفي على طريقة عمل البرجر في البيت لأولادك، طريقة عمل البرجر في منزلك لا تهيئ لك أن تصنعي برجر طعمه لذيذ مثل مثل الذي يتناوله أطفالك في المحلات فقط، لكنك تصبحين أكثر اطمئنانا لما يتناوله أطفالك من طعام حيث أنك ستشترين اللحم بنفسك وتعلمين من أي مكان جلبتها أو مصدرها وتكوني واثقة فيها أكثر وكذلك تتأكدي من التوابل التي يتم وضعها في هذا الخليط بحيث تطعمي أطفالك الطعام وأنت مطمئينة نفسيًا لفكرة تناولهم أو أنك تقدمي لهم طعام لا يسبب لهم الضرر، وبالمجمل فإن طريقة عمل البرجر سهلة جدا ولا تحتاج لأي متطلبات خاصة، وفي ما يلي سنتعلم كيفية صنع البرجر. عشان انتي أم متميزة.. تعرفي على طريقة عمل البرجر في البيت لأولادك برجر اللحم من أشهى الوجبات التي يقبل عليها كل أفراد الأسرة ولن نستطيع القول أن الأطفال فقط هم الذين يحبونها بل أن الكبار كذلك يقبلون كثيرا على تناول البرجر واختياره دونًا عن أطعمة كثيرة جدا ومكونات هذا البرجر كما يلي: 500 جرام لحم مفروم.

بصلة.

حوالي نصف رأس متوسطة من الثوم.

ملعقتين دقيق.

حوالي 200 جرام بقسماط مطحون.

ملح وفلفل أسود.

بيضة. طريقة التحضير تأكدي من أن اللحم مفروم ناعم، وإن لم تكن كذلك فأعيدي فرمها في لديك في المنزل.

افعلي نفس الأمر مع البصل على أن يفرم ناعما.

أفرغيهم على بعضهما في نفس الوعاء، ثم قلبيهم جيدا بيدك على أن يكون الامتزاج بينهما متماثلا.

ضعي على عجين اللحم ملعقتين الدقيق على أن يقاسا بالملاعق التي تتناولين بها الطعام مع أسرتك، وضعي كذلك البقسماط الناعم عليها وقلبي بعناية

اكسري بيضة على الخليط ثم أكملي العجن مرة اخرى.

اجمعي كل المكونات التي قمت بمزاجها في كيس بلاستيك نظيف ثم ضعيه لبعض الوقت في الثلاجة حوالي ثلاث ساعات على الأقل

أخرجي البرجر من الثلاجة ثم افرديه على الطاولة النظيفة بدون وضع أي شيء ولكن تأكدي من فرده جيدا وأن كل المناطق بنفس السمك.

اعتمدي تشكيلها على هيئة دوائر ويمكنك استخدام طبق بدون حواف أو كوب بلاستيكي لاعطائك الحجم المطلوب أو حتى غطاء برطمان.

بعد تقريص اللحم ابدئي بنقله في كيس بلاستيك على أن توضع كل قطعة وحدها ودعيها لبعض الوقت في الفريزر حتى تتماسك إلى حد ما.

بعد تماسكها والتأكد من أنها لم تختلط ببعضها ضعي القطع فوق بعضها ثم خذي الدوائر الاخرى التي لم توضع بعد ذلك جمعها في أكياس وضعيها في الفريزر حتى تحتاجين إليها أو تقرري طهوها.

حين تحتاجين إلى تناول الهمبرجر بإمكانك إخراج عدد القطع التي تريدينها ثم تقليبها في الزيت أو حتى على الشواية، وبعد ذلك ضعيها في خبز الفينو مع شرائح الفلفل والبصل والجبن وإضافة المايونيز والكاتشب وتناولها بالهناء والشفاء.

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