نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر السحري.. وصفة الخميرة والنشا لنفخ الخدود هيخلي بشرتك نضرة وناعمة، ووشك مدور ومنور.. تعالى اعرفي بتتعمل ازاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة السر السحري.. وصفة الخميرة والنشا لنفخ الخدود هيخلي بشرتك نضرة وناعمة، الخميرة والنشا لنفخ الخدود وصفة فعالة ومبهرة وتؤتي نتيجة ممتازة وملحوظة، فكيف يمكنك الاستفادة منها، وصنعها لوجهك وجعله أكثر جمالًا؟ يسرنا إخبارك هنا أننا سنقدم لك أكثر من وصفة بالخميرة والنشا تؤتيك النتيجة التي تريدينها لمنحك وجه أبيض جميل ومستدير، مما يحقق لك كل معايير الجمال التي ترغبين في التمتع بها.

السر السحري.. وصفة الخميرة والنشا لنفخ الخدود هيخلي بشرتك نضرة وناعمة

لتتمكني من تحضير تلك الوصفة حضري ما يلي:

خميرة.

نشا.

ليمون.

ماء ورد.

الطريقة:

خذي النشا وأفرغيها في طبق، وفتتيها إن كانت قطع، ثم ضعي عليها بعض النشا.

لا تزيدي الكميات، ويكفيك ملعقة من كل مكون.

اعصري ليمونة صغيرة على الخليط، ثم قلبيه جيدًا.

أضيفي قدر بسيط من ماء الورد إن أردت ذلك.

استخدمي الخلطة على وجهك، وافرديها مع التركيز على الخدود والاعتناء بها.

انتظري لتصبح صلبة وجافة، ثم افركيها بدون تعنت كي لا تؤذي بشرتك.

جهزي ماء بارد لغسل وجهك به، وهذا لغلق المسامات، وتحسين مظهر بشرتك وملمسها.

بعدها رطبي وجهك ببعضًا من ماء الورد، ولا تغسليه بعد ذلك.

الخميرة والنشا والزبادي لوجه مدور

إن كان وجهك نحيل فمن الواجب أن نقدم لك الوصفات التي تساعدك على حل المشكلة، لأن الوجه النحيل غالبًا ما لا تتاح الفرصة لإظهار جماله، لذلك اعتمدي المقادير التالية:

الخميرة.

الزبادي.

النشا.

ماء الورد.

الطريقة:

ضعي النشا وعليها ماء الورد مع التحريك لمزيج متوازن.

بعدها أضيفي الخميرة، وفوقها الزبادي مع التقليب المستمر.

لا تختاري زبادي مع إضافات، لأن ذلك يمكن أن يسبب لبشرتك الضرر أكثر مما يفيدها.

بعد الخلط الجيد استخدمي الوصفة على وجهك، وبالأخص الخدود.

انتظري حوالي 30 دقيقة، وبعدها اغسلي وجهك.

تطبق طريقة الغسل بالماء الدافئ أولا ثم الماء البارد مباشرة، فهذه الطريقة تجعل بشرتك ناعمة جدًا.

نصائح لتسمين الوجه

من الممكن أن تعتمدي بضعة أمور روتينية للاستفادة منها في تسمين خدودك، أهمها ما يلي: