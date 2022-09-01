طريقة الكوكيز في البيت بأقطع الشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة الكوكيز في البيت اقل تكلفة وطعم ولا أروع وبأكثر من طريقة سهلة وبسيطة ، الكوكيز من المخبوزات المضلة لدى الصغار والكبار فهو عبارة عن بسكويت هش وطعمة لذيذ فيه قطع شوكولاتة صغيرة طعمها لذيذ يمكنك أن تعطيها لطفلك مع وجبة الأفطار كتحلية أو كسناك للمدرسة ويمكنك ايضاً تقدميها لضيوفك مع كوب من الشاي او القهوة اللذيذة، فاليكم مقالتنا عن طريقة عمل الكوكيز في البيت بأقطع الشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة . طريقة الكوكيز اليكم مقادير الكوكيز : ¾2 كوب دقيق متعدد الأغراض منخول مسبقاً.

½1 كوب سكر حبيبات .

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة .

1 ملعقة صغيرة بايكينغ الصودا.

½ ملعقة صغيرة بايكينغ باودر.

​1 كوب زبدة طرية.

1 بيضه.

1 كوب حبيبات الشوكولاتة الفاخرة . خطوات عمل الكوكيز اولاً سخني فرنك على درجة 180 مئوية. اخفقي كلاً من البيض مع السكر، الزبدة والفانيلا جيداً حتى تتجانس المكونات معاً ويتداخل جميع المكونات ويكون قوام متجانس. اخفقي الدقيق مع البايكينغ باودر والبايكينغ صودا، قلبي جيداً حتى تمتزج المكونات جيداً دون تكتلات لذلك يفضل النخل. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض المسبق واخفقيهم معاً جيداً، ثم ضيفي عليهم حبيبات الشوكولاتة المفضلة اليكي ثم اخلطي حتى يتم توزيع الشوكولاتة. شكلي من العجين كرات صغيرة وليست سميكة ووزعيها على صينية فرن مرشوش بها دقيق، مع ترك مسافات متساوية فيما بينها. اخبزي الكوكيز بالفرن لمدة 10-12 دقيقة. أخرجي الكوكيز وانقليه إلى رف سلكي ليبرد تماماً قبل التقديم والبهنا والصحة على قلوبكم. طريقة كوكيز بدون زبدة مقادير كوكيز بدون زبدة : 90 ميللي زيت نباتي.

90 غرام من السكر أسمر .

1 بيض.

1 ملعقة صغيرة فانيليا السائلة .

125 غرام دقيق المنخول مسبقاً.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

100 غرام حبيبات الشوكولاتة المفضلة اليك. خطوات عمل كوكيز بدون زبدة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. اخلطي كلاً من الزيت و السكر والبيض والفانيليا معاً حتى يتجانس جميع المكونات معاً جيداً. اضيفي الدقيق المنخول مسبقاً والخميرة ورشة الملح وحبيبات الشوكولاتة إلى الخليط وحرّكيهم حتى يتداخل جميع المكونات ويكون خليط متجانس. خذي مقدار ملعقة صغيرة من خليط الكوكيز وشكّليها إلى كرات صغيرة وضعيها على صينية خبز غير لاصقة. اخبزي الكوكيز في الفرن المحمى مسبقاً حتى تصبح ذهبية اللون لمدّة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة. اتركيها لتبرد قبل التقديم. طرييقة كوكيز في الميكرويف مقادير كوكيز في الميكرويف : 2 ملعقة صغيرة دقيق المنخول.

​2 ملعقة كبيرة سكر حبيبات.

½1 ملعقة صغيرة كاكاو.

​1 ملعقة كبيرة زبدة طرية.

2 ملعقة صغيرة حليب سائل.

1 ملعقة كبيرة حبيبات الشوكولاتة. تحضير كوكيز في الميكرويف أخلطي كل المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لديك عجينة متجانسة. اقسمي الخليط إلى قسمين متساووين . ادهني وعاء خاص بالميكرويف بالزبدة . ضعي العجينة في الوعاء ومسديها, وزيدي عليها حبيبات الشوكولاتة. ضعيها في الميكرويف لمدة دقيقة واحدة. اتركيها لتبرد قبل التقديم وبالهنا والصحة على قلوبكم .

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