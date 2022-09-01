نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة مشدودة وبيضاء.. كريم لبان الذكر والنشا الرهيب غني بالكولاجين لبشرة صافية كالزجاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الاعتناء بالبشرة شئ اساسي لدى الكثير من الفتيات والسيدات، إلا أن زيادة أسعار منتجات العناية بالبشرة جعلتهم غير قادرين على العناية ببشرتهم، إلا أن متابعتك للمقال سوف تعيد لك بشرة نقية وخالية من العيوب، كما سنجعلك تحصلين على بشرة بيضاء، حيث نعرض لك طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا فمكوناته بسيطة وغير مكلفة بالمرة.

كريم لبان الذكر والنشا

حضري أفضل كريم طبيعي بيديك وفي منزلك دون أن تحتاجي إلى شراء الكريمات المصنعة، وذلك باستخدام لبان الذكر والنشا كمكونات أساسية للخلطة، وذلك كما يلي:

المكونات

ربع كوب من نشا الذرة.

كوب من الماء النقي.

ربع كوب من لبان الذكر.

ثلاثة ملاعق من ماء الورد.

ثلاثة ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

في البداية عليك بنقع لبان الذكر في كوب الماء النقي لمدة ليلة كاملة.

ضعي لبان الذكر المنقوع في طبق من المعدن، وضعيه على نار هادئة.

قلبي الخليط أثناء الغليان باستمرار، ثم قومي بإضافة نشا الذرة عليه بالتدريج وأثناء ذلك استمري في التقليب الجيد.

ارفعي الخليط من على النار وضعي معه زيت جوز الهند، واستمري في التقليب.

اتركي الخليط حتى يبرد تمامًا، ثم أضيفي إليه ماء الورد وقلبي جيدًا.

احضري علبة لحفظ الكريم بها ولكن بعد غسلها جيدًا.

ابدئي في تنظيف بشرتك بالماء والغسول الخاص بك.

جففي بشرتك، ثم قومي بفرد الكريم عليه بشكل متساوي.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة نصف ساعة، وليس أقل من ذلك حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.

بعد مرور الوقت المحدد عليك بغسل وجهك بالماء والغسول مرة أخرى.

جففي وجهك برفق باستخدام منديل ناعم، أو باستخدام فوطة ناعمة قطنية.

قومي بتكرار استخدام الكريم ثلاثة مرات أسبوعيًا.

احتفظي بالكريم في الثلاجة إلى حين الحاجة إلى استخدامه.

في نهاية مقال كريم لبان الذكر والنشا فقد قدمنا لكم طريقة بسيطة لعمل الكريم بكل سهولة وبمكونات بسيطة، مع إضافة ماء الورد الذي يساعد على نضارة البشرة، وزيت جوز الهند ليعطي لبشرتك نعومة فائقة، فعليك الالتزام باستخدامه مرات عديدة حتى الحصول على نتيجة تناسبك.