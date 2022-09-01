خلطة السكر والليمون لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

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عمر شويل - جدة السكر والليمون لإزالة شعر الوجه، للحفاظ على رائحة الجسم العطرية والحصول على بشرة بيضاء ولامعة لابد من إزالة شعر الجسم بشكل دائم، لذلك تستخدم الفتيات والسيدات أدوات مختلفة في التخلص من شعر الجسم الزائد، ولكن بعض هذه الأدوات تكون مؤلمة وتسبب نتائج سلبية على البشرة وهى التهابات شديدة تجعل البشرة تظهر بشكل غير مناسب، لذلك يبحثن الفتيات عن طرق تساهم في إزالة شعر الجسم بشكل مناسب وسريع، وذلك لأن إزالة الشعر بالليزر يعتبر أمر صعب عند الكثير لأنها من الطرق التى تحتاج إلى الكثير من المال، أما طريقة التخلص من الشعر بالسكر والليمون من أفضل الطرق التي تناسب الكثير من الفتيات، لذلك سوف نوضح لكم طريقة إزالة الشعر بالسكر والليمون.
خلطة السكر والليمون لإزالة شعر الوجه
يساعد السكر على التخلص من شعر الجسم، كما يساهم الليمون في تفتيح لون بشرة الجسم، لذلك يمكن استخدام المكونين في إزالة شعر الجسم لفترة طويلة وعدم نموه مرة أخرى، كما إنها تعتبر وصفة غير مكلفة ويمكن لجميع الفتيات تحضيرها في المنزل واستخدامها في التخلص من شعر الجسم دون قلق، وتتمثل المكونات التي نحتاجها في تحضير الوصفة في الآتي.
المكونات
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة من عصير الليمون كبيرة.
طريقة تحضير خلطة السكر والليمون لإزالة شعر الوجه
يمكن التخلص من الشعر بشكل نهائي من خلال توفير المكونات السابقة لتحضير الوصفة الآتية لتنظيف الجسم من الشعر المزعج الذي يسبب الحرج للفتيات، كنا يسبب انبعاث روائح غير عطرية من الجسم، لذلك تحرص الفتيات على التخلص منه بشكل دائم، ويمكن عمل هذه الوصفة من خلال إتباع ما يلي.
- قومي بوضع إناء على النار ووضع فيه السكر والماء وعصير الليمون.
- اتركي الخليط على النار لمدة عشر دقائق بعد تقليبه.
- عند ملاحظة تماسك الخليط يتم رفعه من على النار.
- يترك الخليط حتى يبرد وبعدها يتم تشكيله على هيئة كور.
- بعد الانتهاء من تقطيع الخليط يتم فرد جزء على بشرة الجسم ونزع الشعر.
- تكرار استخدام نفس الطريقة مع شعر الجسم بالكامل.
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