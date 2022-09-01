نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي قمر 14.. كريم النشا والخل لتفتيح البشرة يزيل كل البقع والتصبغات من أول استعمال لن تصدقي بياض الثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والخل لتفتيح البشرة، بالتزامن مع فصل الصيف، والتعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، تتعرض بشرة السيدات والفتيات للاسمرار وتكوين البقع الداكنة، بما يظهر البشرة بمظهر باهت غير صحي، لهذا السبب تبحث الأغلبية العظمى من النساء عن وصفات تساعدهن على تفتيح بشرتهن بمكونات طبيعية آمنة على البشرة، حيث يلعب كل من الخل الأبيض والنشا دوراً حيوياً في فعالية وصفات التفتيح الخاصة بالبشرة. كريم النشا والخل لتفتيح البشرة يساهم كل من النشا والخل في تفتيح البشرة بدرجة أو درجتين من أول استعمال، كما يعملان على علاج البقع الداكنة والتصبغات، بما يجعل البشرة موحدة اللون مليئة بالنضارة والحيوية اللازمة. المكونات ملعقة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ربع ملعقة من معجون الأسنان.

ربع ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في إناء واحد مناسب الحجم.

قلبي المكونات جيداً باستمرار، حتى تحصلي على عجينة ناعمة القوام.

اغسلي وجهك ورقبتك بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك، لتنظيفهما جيداً.

قومي بتوزيع العجينة الناتجة على بشرة وجهك ورقبتك بالتساوي، واتركي الخليط لمدة ساعة كاملة.

ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر بشكل جيد.

كرري تلك الوصفة من (2-3 مرات) كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة النشا والخل لتفتيح الأماكن الغامقة ملعقتان كبيرتان من النشا.

قطرتان من الخل.

عصير نصف ليمونة.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي. طريقة التحضير نقوم بخلط مسحوق النشا مع عصير الليمون في وعاء واحد مناسب الحجم بشكل جيد، حتى تحصلي على عجينة متجانسة القوام.

ثم نقوم بخلط الخل مع الزبادي، ومن ثم نضيفهما إلى خليط النشا وعصير الليمون.

نقلب جميع المكونات السابقة جيداً بشكل مستمر، حتى نحصل على خليط متجانس القوام.

نوزع الماسك الناتج على البشرة جيداً بشكل متساوي، ونتركه لمدة ثلث ساعة.

وأخيراً نغسل البشرة بالماء الفاتر، ومن ثم الماء البارد (لإغلاق مسامات بشرتك).

ثم نرطب البشرة باستخدام نوع كريم أو سيروم مناسب لنوع البشرة.

احرصي سيدتي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة أو مرتين كل أسبوع، وستلاحظين حصولك على بشرة فاتحة ناعمة الملمس من أول تطبيق لهذا الماسك.

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