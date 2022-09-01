نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبيض.. كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتبيض البشرة وإزالة البقع والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه ، تسعى العديد من السيدات والفتيات عن افضل الطرق لنفخ الخدود وتسمين الوجه، حيث بتجه البعض إلى إجراء عمليات التجميل الخاصة بنفخ الخدود لكنها مكلفة للغاية كما إنها غير صحية تماماً حيث يتم استخدام العديد من المواد الكيميائية التي تضر بالجسم، لذا يفضل الكثير الطرق الطبيعية لنفخ الخدود وتسمين الوجه، حيث يعتقد البعض بأن الوجه الممتلئ علامة من علامات الجمال، ومن المعروف بان الخميرة من المواد الطبيعية التي تستخدم في زيادة وزن الجسم والقضاء على النحافة، لذا فهي فعالة جدا في نفخ الخدود وتسمين الوجه.

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه

تدخل النشا في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالشعر والبشرة، كما إنها مفيدة جداً في تفتيح البشرة وشد البشرة، ويتم استخدام كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه بالمكونات البسيطة التالية:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير والاستعمال

قبل البدء في إعداد الخليط علينا وضع كوب من الماء الدافئ في إناء ونضع الخميرة تخمر، ثم نتبع الآتي:

نخلط النشا مع بودرة الأطفال ونضيف زيت الزيتون.

نمزج المكونات جيدا ثم نضع الزبادي وماء الورد ونقلب جيدا.

نضيف الخميرة إلي الخليط ونقلب جيدا حتى الحصول على قوام مناسب.

نفرد الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة او حتى يجف تماما.

يغسل الوجه بالماء الفاتر.

يغسل الوجه بالماء الفاتر. للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة يومياً.

فوائد كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه

يحتوي كريم النشا والخميرة على العديد من الفوائد منها:

نفخ الخدود وتوريدها.

تقشير الجلد الميت.

القضاء على حبوب الشباب.

التخلص من البثور السوداء في الوجه.

التغلب على بقع الوجه.

تسمين الوجه بالطرق الطبيعية لذا فهو آمن تماماً ولا يسبب اي اضرار.

النشا والعسل لنفخ الخدود

لا بد من إتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على النتيجة المرغوبة:

نحضر إناء ونضع به ٤ معالق كبيرة من النشا.

نضيف ربع كوب من العسل وملعقة كبيرة من السمسم.

نضع ملعقة صغيرة من زيت الصبار مع ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج.

نخلط جميع المكونات معاً حتي تمتزج معاً.

نفرد الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة تقريباً.

يشطف الوجه بالماء الفاتر.

كما ذكرنا في المقال طريقة تسمين الوجه والخدود بكريم الخميرة والنشا حيث يساعد على نفخ الخدود بسرعة في وقت قصير فتعاني الكثير من الفتيات من الوجه النحيف والرفيع لذلك يمكن نفخ الخدود وتسمين الوجه في أيام باستخدام النشا والخميرة فهي مكون طبيعي يعمل علي جعل الوجه مستدير ومنفوخ في وقت قصير لذلك يمكن استعمال هذه الوصفة