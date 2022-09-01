نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذ أسنانك من الضياع.. وصفة لتبيض الأسنان من الصفار والجير والكلس بوصفة منزلية سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع مرور الوقت والتقدم بالعمر يحتاج البعض من الأشخاص إلى وصفة لتبيض الأسنان من الصفار، أسنان ناصعة البياض حلم كثير من الأشخاص ممن فقدن اللون الطبيعي لها الأمر الذي يتسبب لهم في إحراج شديد، مما يستدعي اللجوء لإحدى الطرق الطبيعية المستخدمة في إزالة الاصفرار والحصول على أسنان صحية لأنه مع الوقت قد تتعرض لخطر التسوس الذي ينتج بالأخير إلى هلاك الضروس والأسنان، لذا نوضح وصفات أثبتت فعالية من خلال تجربتها في التخلص من الاصفرار بدلاً اللجوء إلى جلسات التبيض باهظة الثمن.

وصفة لتبيض الأسنان من الصفار

يمكن الاعتماد على الطرق الطبيعية للحصول على أسنان بيضاء كاللؤلؤ، خاصة وأنها لا تشكل أي ضرر على اللثة ولا تتسبب لها في حساسية إلى جانب انخفاض تكاليفها فهي لا تقارن تماماً بتكاليف جلسات تفتيح الأسنان، فقط باتباع الخطوات التالية سنحصل بالأخير على الهدف المطلوب حال تم المواظبة على تطبيقه:

يتم وضع عصير ليمونة في إناء صغير ثم إضافة ملعقتان من بيكربونات الصوديوم مع تقليبهم جيداً.

نقوم بغمس قطعة من القطن النظيف بالخليط السابق ثم نقوم بتمريره على الأسنان عدة مرات.

عقب الانتهاء يتم غسل الأسنان جيداً بواسطة الماء أو الماء والمعجون.

مكونات طبيعية لإزالة اصفرار الأسنان

يمكن الحصول أيضاً على وصفة لتبيض الأسنان من الصفار من خلال أحد المكونات الطبيعية التالية:

زيت الزيتون الطبيعي

يتم استخدامه من خلال غمس قطنة به وتمريرها على الأسنان فهو غير ضار باللثة على الإطلاق بل يمنع إصابتها ونزيفها، على أن تم تكرار الخطوة كل يومين للحصول على أسنان بيضاء والتخلص من الاصفرار أول بأول.

الفراولة

بها خمائر طبيعية تساهم في تبييض الأسنان ويتم استخدامها مرة أسبوعيا من خلال فركها بها وتركها لمدة عشر دقائق.

قشر الموز

يتم استخدامه من خلال فرك الأسنان بها لمدة ربع ساعة ثم غسلها بالمعجون والماء.