نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في 10 دقائق لتزيين الكيك والحلويات في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي، من أكثر أنواع الصوصات الحلوي التي يتم استخدامها في عالم الحلويات وتضاف إلي الحلويات والكيك والبسكويت هو صوص الشوكولاتة، وله الكثير من الاستخدامات الاخرى مثل إضافته إلى المشروبات الساخنة و الباردة لذلك لابد من تواجد الصوص دائما في المنزل ومن هنا تقوم الأمهات بشرائه جاهز من السوبر ماركت ولكن هذا أصبح مكلف الثمن جداً على الكثير من الأسر، لذلك نجد أن هناك الكثير من الأمهات والسيدات الذين بدأوا بالبحث عن طريقة تحضير صوص الشوكولاتة من المنزل، فهناك طرق كثيرة جدًا لعمله من المنزل سواء باستخدام الكريمة والشوكولاتة أو بالكاكاو أو بالحليب المكثف ولكن معظم هذه الطرق مكلفة الثمن جداً، لذلك أردنا من خلال هذا المقال تقديم طريقة اقتصادية وسهلة وسريعة لعمل صوص الشوكولاتة في 10 دقائق بدون شوكولاتة بمكونات بسيطة جدًا.
مقادير صوص الشوكولاتة
تحرص الأمهات دائما على تحضير الحلويات من المنزل وتقديمها لأفراد الأسرة وبالأخص الأطفال لكى تمدهم بالطاقة والحيوية، ولكن دائما الأطفال لا يحبون تناول الحلويات العادية التقليدية يفضلون الحلويات الجديدة التي يضاف إليها الصوصات اللذيذة مثل صوص الكراميل و صوص الشوكولاتة وصوص اللوتس، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة عمل صوص الشوكولاتة من المنزل، المكونات هي:
- كوب حليب سائل.
- نصف كوب كاكاو خام.
- كوب سكر بودرة.
- ملعقة كبيرة عسل نحل.
- كوب زيت.
- رشة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
طريقة تحضير صوص الشوكولاتة
- اولا نحرص على أن يكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لكي تحصلين على القوام المطلوب ولا يحدث تكتلات.
- ثم نتأكد من نوع الكاكاو الخام المستخدم وهذا لأنه هو الذي سوف يؤثر على طعم الصوص وكلما كان الكاكاو نوع جيد كلما كان طعم الصوص لذيذ.
- بعد ذلك نأتي بالخلاط الكهربائي أو الكبة ونقوم بوضع الحليب والسكر والفانيليا.
- ثم نقوم بضرب الخليط جيداً بالخلاط لمدة دقيقتين حتى يذوب السكر مع الحليب.
- نضيف العسل الأبيض و الملح و الكاكاو الخام على الحليب.
- ثم نقوم بضرب الكاكاو جيدًا مع الحليب حتى يمتزجا الكاكاو مع الحليب.
- بشكل تدريجي وببطء نقوم باضافة الزيت على شكل خيط رفيع مع الضرب المستمر.
- ستلاحظين على الفور أن الصوص أصبح كريمي وبدء يتشكل.
- يمكنك التحكم في قوام الصوص إذا كنت تريدين الصوص خفيف ضيفي كمية الزيت كلها، أم إذا كنت تريد قوام الصوص خفيف لا تضيف مقدار الزيت كله.
- ثم نقوم بحفظ صوص الشوكولاتة في برطمان زجاجي معقم ونظيف في الثلاجة يغلق البرطمان جيدا ويحفظ لمدة اسبوع و بالصحة والهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع طريقة لعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في 10 دقائق لتزيين الكيك والحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.