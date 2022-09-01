نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في 10 دقائق لتزيين الكيك والحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي، من أكثر أنواع الصوصات الحلوي التي يتم استخدامها في عالم الحلويات وتضاف إلي الحلويات والكيك والبسكويت هو صوص الشوكولاتة، وله الكثير من الاستخدامات الاخرى مثل إضافته إلى المشروبات الساخنة و الباردة لذلك لابد من تواجد الصوص دائما في المنزل ومن هنا تقوم الأمهات بشرائه جاهز من السوبر ماركت ولكن هذا أصبح مكلف الثمن جداً على الكثير من الأسر، لذلك نجد أن هناك الكثير من الأمهات والسيدات الذين بدأوا بالبحث عن طريقة تحضير صوص الشوكولاتة من المنزل، فهناك طرق كثيرة جدًا لعمله من المنزل سواء باستخدام الكريمة والشوكولاتة أو بالكاكاو أو بالحليب المكثف ولكن معظم هذه الطرق مكلفة الثمن جداً، لذلك أردنا من خلال هذا المقال تقديم طريقة اقتصادية وسهلة وسريعة لعمل صوص الشوكولاتة في 10 دقائق بدون شوكولاتة بمكونات بسيطة جدًا.

مقادير صوص الشوكولاتة

تحرص الأمهات دائما على تحضير الحلويات من المنزل وتقديمها لأفراد الأسرة وبالأخص الأطفال لكى تمدهم بالطاقة والحيوية، ولكن دائما الأطفال لا يحبون تناول الحلويات العادية التقليدية يفضلون الحلويات الجديدة التي يضاف إليها الصوصات اللذيذة مثل صوص الكراميل و صوص الشوكولاتة وصوص اللوتس، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة عمل صوص الشوكولاتة من المنزل، المكونات هي:

كوب حليب سائل.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

كوب زيت.

رشة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة