نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور.. الفازلين والليمون سر القضاء على تشققات القدمين والسواد في نصف ساعة هتبقي ناعمة زي الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن تشققات القدمين من المشاكل التي تشغل تفكير الكثير من السيدات والفتيات وذلك لأنها تسبب الأحراج إلى كثير من السيدات إلى جانب أن تلك التشققات تكون بشكل خطوط سوداء في كعب القدمين لذلك بحثت الكثير منهن عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من التشققات فتم إيجاد وصفة الليمون والفازلين فنجد أن الليمون من الفواكه التي تحتوي على نسبة فيتامين سي الذي يساعد على التفتيح ويخلصنا من الاسمرار ونجد أيضا الفازلين يساعد على ترطيب القدمين بنسبة كبيرة وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الليمون والفازلين

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

نصف كوب ليمون.

ملعقة فازلين.

نشا.

زيت جوز هند.

قهوة.

طريقة تحضير وصفة الليمون والفازلين

تحضر هذه الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوم بعملها وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به النشا والقهوة ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضع الليمون بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بفك الفازلين بواسطة الزيت ونقوم بوضعه على الخليط.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بعد ذلك بوضع الوصفة على القدمين بعد غسلهم وتنشيفهم.

نضع الوصفة على القدمين ونتركها حتى تجف تماما خلال ٣ دقائق ثم نقوم بفركها جيدا.

سوف نلاحظ مدى التخلص من الاسمرار والجلد الميت من أول استعمال.

نقوم بغسل القدمين من الوصفة وترطيبهم جيدا.

وسوف نلاحظ مدة تنعيم الفدمين والتخلص من الاسمرار والتشققات من أول استعمال.

تكرر الوصفة مرة أسبوعيا للمحافظة على نضارة البشرة وتنعيمها.

فوائد الليمون للبشرة

يساعد على نضارتها وأشراقها.

يخفي أثار الحبوب والبقع الموجودة في الوجه.

يساهم في التخلص من اختلاف لون البشرة.

يساعد على التخلص من المناطق الداكنة في الجسم.

يقضي على تشققات القدمين.

ينعم البشرة ويمدها بالمعادن والفيتامينات اللازمة التي تحتاج إليها.

يساعد على التخلص من رائحة العرق لوقت طويل.

للتخلص من تشققات القدمين

يمكن إلتخلص من تشققات القدمين باستخدام خلطة الملح والجلسرين ، عليكي نقع القدمين في وعاء كبير به ماء دافئ ، ثم ضعي ملعقتان كبيرتان من الملح مع ماء الورد مع ثلاثة ملاعق من الجلسرين لمدة نصف ساعة ثم استخدمي حجر وافركي القدمين جيدا تعمل علي إزالة الجلد الميت والتخلص من التشققات بسهولة