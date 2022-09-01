تعرفوا على الفوائد الطبيعية والآثار الجانبية التي يحملها الكركدية عند تناوله

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عمر شويل - جدة الكركدية من أشهر المشروبات التي تتواجد على كل مائدة وخاصاً في شهر رمضان والعزائم وفصل الصيف يتطلب نتناول الكثير من المشروبات اللذيذة لكي يروي عطش الجميع، حيث ينتمي إلى النبات المزهره ذات الفلقتين، فهو من جنس الخطمي ينتمي إلى الفصيلة الخبازية، ومنها يصنع شاي الكركديه الشهير. تعرفوا على فوائد الطبيعية للكركدية وكيفية أستخداماته المختلفة ويسمى بأسماء عديدة بكل فمثلاً يسمى في العراق بالكجرات وفي مصر بالكركدية وفي الجزيرة العربية بالغجر، وهي شجيرة يصل ارتفاعها إلى حوالي مترين، ذات سيقان حمراء ويزرع هذا النبات في سوريا وفي جنوب العراق وصعيد مصر ووسط وغرب السودان ويزرع في كثير من البلدان العربية الأخرى مثل الإمارات يتمتع الكركدية بعدة فوائد مفيدة يعالج اضطرابات المعدة، وأرتفاع ضغط الدم، علاج الالتهابات والعدوى البكيرية، علاج الحمى ونزلات البرد.

يعمل على تقوية ضربات القلب، و يدعيم قوة ضربات القلب، ويحافظ على خلايا الجسم ومضاد طبيعي للسرطان.

كما يدخل في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والحلوى والصابون تستعمل المواد الملونة المستخلصة من زهر الكركديه في منتجاتها بعد أن استبعدت الألوان الكيميائية لما لها من آثار جانبية ضارة.

يضاف إلى الحناء ويستعمل كصبغة طبيعية ويضاف أيضاً لأدوات التجميل التي تستخدمها النساء كل يوم مثل أحمر الشفاه ومساحيق التجميل وشامبوهات الشعر وصابون الحمام، وكريمات التجميل.

يساعد في خفض المستوى الخاص بالضغط المرتفع بالدم ، عندما يتم شرابه بارداً.

يساعد على ضبط الدورة الشهرية لدى الفتيات والسيدات، ويعمل على توازنها كل شهر، ويحسين وظائف كل من الكبد ، و القلب ، و الكلى.

مصدر غني بفيتامين ج، مصدر للعديد من مضادات الأكسدة القوية، يقي من التهابات المفاصل والعظام.

يحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد لاحتوائه على معدلات عالية من البوليفينول.

يقلل مستوى الكوليسترول بالدم، يساعد في خسارة الوزن، والحماية من السمنة المفرطة. الآثار الجانبية والسلبية التي يسببها الكركدية خفض ضغط الدم.

التهاب الجلد.

الصداع.

الغثيان.

طنين في الأذن.

اضطرابا أو ألما مؤقتًا في المعدة.

الغازات.

الإمساك

ألم أثناء التبول.

هبوط خطير في ضغط الدم.

هبوط مستويات سكر الدم.

اضطرابات ومشكلات صحية في الجهاز الهضمي.

يعمل على خفض مستويات هرمون الاستروجين.

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