نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الزبادي اعملي الخبز التركي الهش بحشوة الجبن على الإفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الخبز التركي الهش بحشوة الجبن من المخبوزات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين ويتم تناوله بجانب كوب من الشاي أو الحليب على وجبة الإفطار، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل بدلا من شراءه من الخارج، كما يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والبيض وحشو الجبن والزعتر ويعرف عن الزعتر بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الخبز التركي الهش بحشوة الجبن بطعم رائع ومميز في المنزل.

مقادير عمل الخبز التركي الهش بحشوة الجبن

يحتوي الخبز التركي الهش بحشوة الجبن على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من خميرة الخبز.

كيس من البيكنج بودر.

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

حبة من البيض.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

للحشو

زعتر.

جبن طري.

بقدونس مفروم.

جبن مبشور.

طريقة الإعداد والتحضير

للحصول على خبز تركي هش ورائع بحشوة الجبن لفطور شهي يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-