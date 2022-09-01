نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السليق بالحليب السعودي وكيف أسوي سليق بدون حليب؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السليق بالحليب، أحد أنواع السليق السعودي، والذي يتم طهيه بأكثر من طريقة مثل؛ طريقة عمل السليق بالحليب بدون دجاج، وطريقة عمل السليق بالدجاج، كما يمكنك اتباع طريقة السليق الطائفي، أو على طريقة السليق أفنان الجوهر، كما يمكنك عمل طريقة السليق 15 ثانية، وإذا كنت تتساءل ما هو السليق السعودي؟ يجب أن تعرف بأن السليق الطائفي أو السعودي، هو عبارة عن أرز أبيض مصري أو بسمتي، ويتم طهيه مع مرق اللحم أو الدجاج، أو حتى مع الحليب، وهو أحد أشهر أكلات منطقة الحجاز والطائف، فإذا قررت أن تقومين باتباع طريقة عمل السليق بالحليب، ولا تعرفين كم كوب حليب للسليق؟، فاعلمي أن الحليب المستخدم في السليق، عبارة عن 3 أكواب من الحليب قليل الدسم، مع كوبان من الأرز الأبيض، ذو الحبة الطويلة.

طريقة السليق الطائفي

يمكنك تجربة طريقة عمل السليق السعودي باللحم، أو طريقة السليق الطائفي الأصلي، من أجل تجربة واحدة من أشهر أكلات السعودية الشعبية، وهي تختلف في طريقة الطهي والمكونات عن غيرها من الطعام، ومن أشهر الأكلات السعودية الشعبية، طريقة عمل الجريش القصيمي، وطريقة عمل الزربيان السعودي، وطريقة عمل البرياني، وغيرها العديد من الأكلات والوصفات الشعبية المعروفة.

ما هي مكونات السليق؟

دجاجة كاملة بوزن 1100 جرام.

حبة بصل واحدة.

7 حبات هيل.

كوب ماء واحد مذاب به 6 ملاعق من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة كبيرة من القرفة.

نصف ليمونة واحدة.

رشة مستكة حسب الرغبة.

كيف أعمل السليق بالدجاج؟

يمكنك اتباع طريقة عمل السليق بالدجاج والقشطة، وذلك بسلق الدجاج في الماء، مع البصل والهيل لمدة ثلث الساعة. وبعدها ارفعي الدجاجة عن النار، وضعيها في صينية الخبز في الفرن، وادهني الدجاجة بالزيت. واتركيها في الفرن حتى يتم تحميرها. وبعدها قومي بتصفية المرق من البصل والهيل، وضعي الأرز في المرق واطهيه لمدة 30 دقيقة. مع تعديل الملح. وأخيرًا قدمي الأكلة ساخنة مع المقبلات.

كيف أسوي سليق بدون حليب؟

في طريقة عمل السليق بدون حليب، ضعي ملعقتي سمن على نار هادئة، ومعها القرنفل والهيل وورق الغار، وابدئي في تشويح الدجاج قليلا، وبعدها ضعي الماء حتى يبدأ الدجاج في النضوج. وعقب ذلك ارفعي الدجاج عن النار، وادهنيه بالسمن مع الزعفران المذاب في ماء دافئ. وأخيرًا أدخليه الفرن حتى يتم تحمريه.

مقدار الحليب في السليق

دجاجة بوزن كيلو جرام.

كوبان من الأرز.

3 أكواب من الحليب.

حبة بصل واحدة مفرومة.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

ورقتان من الغار.

6 حبات هيل.

عود قرفة واحد.

4 حبات مستكة.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

¼ كوب من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

حبة ليمون.

مياه حسب الاحتياج.

السليق بالدجاج والحليب