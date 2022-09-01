فطائر المقلاة المحشية من ألذ الوجبات الشهية بحشوة اقتصادية

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عمر شويل - جدة فطائر المقلاة المحشية ، هي عبارة عن مخبوزات سهلة وبسيطة يتم تحضيرها بدون استخدام الفرن، تتميز بقوام رائع وشهي، وتعتبر من الوجبات السهلة في تحضيرها يتم تقديمها بحشوات مختلفة يمكن استخدام الجبن أو غيرها من الحشوات الأخرى كاللحم المفروم أو الدجاج حسب الرغبة، تعد من أنسب أنواع الفطائر التي يمكن تقدمها على وجبة الإفطار أو يمكن تقديمها على وجبة الغداء أو العشاء بجنب العديد من الأطباق الأخرى كالبطاطس المقلي أو الكاتشب أو المايونيز، ومن خلال هذا المقال ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل فطائر المقلاة المحشية بالمنزل.

مكونات عمل فطائر المقلاة المحشية

يتم تحضير فطائر المقلاة من خلال مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ثلث كوب من الزبادي.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

للحشوة

جبن مبشور أو أي نوع من الجبن حسب الرغبة.

حبة البركة.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر المقلاة المحشية بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق مع الملح والبيكنج بودر بواسطة المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نحضر وعاء عميق آخر ونضع فيه كوب الحليب وملعقة الخميرة وملعقة السكر ونقلب جيدًا حتى تذوب الخميرة والسكر تمامًا. نضيف كوب من الدقيق ونستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات، ثم يغطي الوعاء ويترك جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة للاستخدام. ثم نضيف ربع كوب زيت الزيتون وثلث كوب الزبادي ونبدأ بعجن المكونات مع إضافة باقي كمية الدقيق ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة. تكور العجينة على هيئة كرة كبيرة ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت. ثم يغطي الوعاء بكيس من البلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها. بعد ما تختمر العجينة تقطع إلي ١٥ قطعة متساوية في الحجم، ثم تكور القطع وتوضع في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق. ثم تغطي بفوطة نظيفة وتترك حتى ترتاح قليلاً، بعد ذلك نقوم بخلط الجبن المبشور مع حبة البركة في طبق. بعد ذلك نأخذ كرة من كرات العجين وتفرد باستخدام النشابة على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق بشكل دائري. ثم نضع كمية من الحشوة على نصف العجينة ثم نغطى الحشوة بالنصف الآخر من العجينة ثم نضغط على أطراف العجينة جيدًا بواسطة شوكة الطعام. تكرر نفس الخطوات السابقة حتى ننتهي من حشو كل الكمية الموجودة معنا.

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