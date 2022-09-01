بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي وارخص كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر 

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عمر شويل - جدة بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة، من أقوى الوصفات التي من الممكن أن تستخدميها، وتقومي بتطبيقها على شعرك، حيث أن الخميرة من الماد الطبيعية القادرة على التحسي من ملمس شعرك، والتخلص من أي تجاعيد قد تكون متواجدة على سطح الشعر، كما أن الخميرة مادة تغذي فروة الرأس بمكون البيوتين الهام لنمو الشعر، وفيما يلي من هذه السطور المقبلة نتطرق لأهم المعلومات عن خلطات طبيعية من الممكن الاعتماد عليها للحصول على الشعر، ناعم ومتألق ويمتاز بالانسيابية واللمعان.

بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة

خطة كيراتين الخميرة الطبيعي من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال استخدام تلك المكونات الآتية:

المكونات

ملعقة من الخميرة.

زيت زيتون.

ملعقتان من النشا.

ملعقة جل الصبار

طريقة التحضير

من السهل عمل تلك التركيبة الطبيعية، وذلك من خلال مزج المكونات بالكميات المذكورة سلفا، على أن يتم الخلط في وعاء ملائم، ومن ثم حينما تحصلين على الخليط الناعم، والخالي من أي تكتلات، يسهل تطبيق الخليط على الشعر، وذلك مدة تعادل ربع ساعة، مع ضرورة أن تكون الوصفة ملامسة لفروة الشعر، وبعدها تحصلي على النتيجة حيث أنك ستلاحظين نعومة شعرك بعد غسله، وتصفيفه، ويفضل استعمال الخليط مرتين في الأسبوع.

وصقة الخميرة وزيت السمسم لتنعيم الشعر الخشن

من الممكن أن تستعملي المكونات الآتية للحصول على أفضل خليط مميز تنعيم الشعر باستعمال الخميرة، مع الآتي من المقادير:

المكونات

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير