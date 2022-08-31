نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توابل الكبسة الدجاج وطريقة تحضير الكبسة على أصولها في المنزل في المقال التالي
عمر شويل - جدة توابل الكبسة الدجاج وطريقة تحضير الكبسة على أصولها في المنزل، الكبسة من الأكلات الخليجية التي انتقلت لمصر مؤخراً ولاقت استحساناً وقبولاً كبيراً في الأسر المصرية، حيث أصبحت العديد من الأسر تعشق تناول الكبسة بكل أشكالها وأنواعها المختلفة وكل نكهاتها المتعددة، حيث كما هو معروف فإن هناك عدة أنواع للكبسة منها الماندي والبرياني والكبسة باللحم والكبسة بالدجاج وغير ذلك، إلا أن كبسة الفراخ بالذات أصبحت الأكثر تفضيلاً عند المصريين حيث أنها مميزة جدا، ولهذا يقدم موقعنا اليوم بتقديم طريقة إعداد توابل كبسة الدجاج وطبق كبسة الدجاج لتقدميها لأسرتك ومن تحبين بطريقة اقتصادية وطعم أفضل من المطاعم.
طريقة عمل توابل الكبسة الدجاج في المنزل
يمكن عمل كبسة الدجاج بكل سهولة وتحضير توابلها كذلك في المنزل ونقدم لكم في هذه السطور التالية كل ما يتعلق بتوابل الكبسة وخطواتها كاملة:
مكونات الكبسة
- دجاج على حسب عدد الأسرة.
- 2 كوب الأرز الأمريكي أو ما يسمى بالبسمتى.
- 4 كوب شوربة دجاج.
مقادير توابل الكبسة
- 2عود قرفة خشب
- 4 ليمونات ناشفة
- ورق لورى
- حبهان
- فلفل أسود حصى
- قرنفل
- ملح
- معلقة صغيرة كركم
- 2 معلقة كبيرة بهارات كبسة من العطار.
- 3حبات طماطم مقطعة مكعبات.
- 3 بصلات كبيرة مكعبات.
- 3 قرون فلفل حار.
- ربع كوب زيت ذرة.
يمكن طحن كل توابل الكبسة الجافة معاً بشكل جيد وطحن ناعم جداً وتخزينهم في برطمان مخصوص ورش الأرز البسمتي بها عند إعداده وبذلك يكون لدينا توابل كبسة جاهزة تماماً كالتي تباع في الأسواق.
طريقة عمل كبسة الفراخ
- أما بخصوص خطوات طبخ الكبسة فتبدأ بقدح الزيت في وعاء على النار.
- ثم تشويح الفراخ مع التوابل والبصل والفلفل والطماطم.
- لا نضع الكركم وبهارات الكبسة الآن بل نضفهم بعد أن يغلي الماء.
- بعد ذلك نقوم بتشويح الدجاج نقوم بإضافة الماء ونضبط الملح.
- ونترك الخليط على النار إلى أن تنضج الفراخ جيدا، ثم نخرجها من الشوربة ونضع الأرز المغسول فيه ثم نقلب الأرز ليختلط مع الشوربة ثم نتركه ليغلي ثم نقوم بتهدئة النار عليه تماما كالطريقة العادية لتسوية الرز المصري العادي.
- نقوم بتحمير الفراخ في طاسة أو في الفرن ونضع الأرز في طبق واسع للتقديم.
- تقدم مع السلطة والزبادي والبطاطس المحمرة.
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