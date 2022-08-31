زيت سحري يشد البشرة ومضاد للشيخوخة ويحفز الكولاجين وازالة التجاعيد والخطوط الرفيعة لن تصدقي نتيجة استخدامه

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عمر شويل - جدة نقدم لكم زيتًا مذهلاً مضادًا للتجاعيد يحفز الكولاجين ويملأ التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة ، وصفة اليوم هي تحضير زيت طبيعي مذهل لشد بشرة الوجه المترهلة وإزالة التجاعيد ، أثناء تحضير هذا الزيت نحتاج إلى ورق الغار لأنه يحارب التجاعيد ويمنعها من الظهور لأنه يجعل الجلد يتألق ويزيل التصبغ ، ونحتاج أيضًا إلى اليانسون النجمي الغني بمضادات الأكسدة ويبطئ ظهور التجاعيد ، بالإضافة إلى فيتامين إي ، فهو يملأ أيضًا التجاعيد العميقة والرقيقة. خطوط. زيت سحري لشد التجاعيد وتحفيز الكولاجين مكونات خليط زيت شد التجاعيد وتحفيز الكولاجين : خلطة زيت الزيتون لشد التجاعيد وتجديد خلايا البشرة عشر اوراق من ورق الغار

١/٢كوب يانسون نجمي

كبسولة فيتامين e

ملعقة من زيت اللوز الحلو طريقة استعمال الزيت للبشرة : قومي بطحن اوراق الغار جيدا حتى تصبح مثل البودر ، قم اطحني اليانسون النجمي حتى يصبح مسحوق ايضا ، ثم حضري برطمان زجاجي وضعي به زيت الزيتون ، ثم اصيفي ملعقة من ورق الغار وملعقة من اليانسون النجمي وامزجيهم جيدا مع الزيت ، ثم ضعي برطمان الزيت بعد غلقه في وعاء به ماء وضعيه مدة عشر دقائق على النار حتى يستخلص الزيت من الغار واليانسون ، ثم ضعي في مصفاة تجعلنا نستخلص الزيت فقط من الخليط وبهذا نكون قد صنعنا اقوي زيت مقاوم للتجاعيد وشد البشرة وتحفيز الكولاجين طبيعيا وبدون مواد كيميائية. ثم ضف كبسولة فيتامين e وملعقة من زيت اللوز الحلو امزج جيدا ثم اغلقي البرطمان واحتفظي بالزيت مدة طويلة في مكان جاف يستخدم هذا الزيت ليلا قبل النوم على بشرة نظيفة ، يتم تدليك البشرة بحركات دائرية حتى تمتص البشرة الزيت جيدا ، ويترك طوال الليل على بشرتك ثم يغسل صباحا كالمعتاد بغسولك المفضل ، استخدميه يوميا وستلاحظين النتيجة من اول اسبوع لتحصلي على بشرة مشدودة ونضره وخاليه من التجاعيد والخطوط الرفيعة ، لذا يعتبر هذا الزيت من اقوي الزيوت الطبيعية البديلة للمواد الكيمائية والكريمات والسيروم الذي يعد باهظ الثمن وغير مجدي البشرة لذا عذا الزيت محفز للكولاجين وبديل للبوتكس وغيرها من المواد المستخدمه في شد البشرة.

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