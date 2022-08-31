هتجنن ضيوفك.. البسبوسة بالزبادى والقشطة اروع والذ بسبوسة هتدوقيها فى حياتك بطعم رائع وتذوب فى الفم

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عمر شويل - جدة هتجنن ضيوفك.. البسبوسة بالزبادى والقشطة اروع والذ بسبوسة هتدوقيها فى حياتك، طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والقشطة يجب أن تكون بسيطة، ومكونة من مكونات متوفرة في المنزل، حيث أنك من الممكن أن تقومي بعمل أفضل صينية بسبوسة بالزبادي والقشطة بدون استهلاك وقت طويل ولا مجهود، وفي نفس الوقت تسعدي بها زوجك وأولادك وتجمعي بها الأسرة حول الطبق مع كوب من الشاي باللبن وتقضوا أسعد الأوقات في المنزل.

هتجنن ضيوفك.. البسبوسة بالزبادى والقشطة اروع والذ بسبوسة هتدوقيها فى حياتك

تتميز هذه الوصفة بأنها سهلة إلى حد كبير، ولكنها تتطلب توافر المكونات المذكورة في ما يلي:

سميد خشن.

سمنة.

جوز الهند مبشور قطع متوسطة.

سكر.

قشطة.

بيكربونات.

زبادي سادة.

شربات.

الطريقة:

سنوضح لك أولا طريقة عمل البسبوسة، ووضعها في الصينية، ثم نفرد لك على حدة طريقة عمل الشربات الخاص بها، فابدئي بما يلي:

في طبق مخصص للعجن خذي السميد وضعيه فيها بقدر حوالي نصف كيلو.

أضيفي عليها السمن على ألا يتخطى في كميته كوب كامل، وأن تكون ذائبة.

أضيفي جوز الهند وقلبي جيدا حتى تحصلي على مكونات متماسكة مع بعضها.

ضعي بعد ذلك الزبادي بقدر عبوة كاملة مع حوالي كوب من السكر المطحون، ولو استخدمته كما هو بخشونته فلا بأس.

أضيفي القشطة والبيكنج باودر وكذلك الكربونات.

استمري في العجن بعد كل خطوة، لكي تتوزع كافة المكونات بصورة متوازنة.

حضري الصينية الخاصة بالبسبوسة وادهنيها ببعض الزبدة أو السمنة أو حتى الزيت.

يجب أن تكوني جهزت الفرن مسبقًا على 180° وتضعي الصينية فيه.

تابعي البسبوسة حتى تحصلي على اللون المطلوب وتنضج تمامًا واحترسي كي لا تحترق.

طريقة عمل الشربات للبسبوسة

من الممكن تجهيزه في خلال نصف ساعة على الأكثر، ويستحسن تجهيزة مسبقًا، بتلك المكونات:

سكر.

ماء.

فانيليا.

ليمونة.

الطريقة: