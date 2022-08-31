نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازق الشامية المقرمشة بأسهل وأسرع طريقة لذيذة أحلى من المخابز في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرازق الشامية المقرمشة ، من المعجنات والمخبوزات والحلويات اللذيذة والشهية المنتشرة في بلاد الشام، وهي محببة ومفضلة لدى الكثير، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز والمحلات، ولكن قد تكلفكم أموالًا باهظة، وتكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بأسهل وأشهى وأسرع طريقة، كما أنها تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية فهي غنية بالفستق والسمسم، بالإضافة إلى أنها هشة وخفيفة على المعدة، كما تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة حلويات بنكهات مختلفة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البرازق الشامية المقرمشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات البرازق الشامية المقرمشة

تتكون البرازق الشامية المقرمشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

250 جم سمنة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

نصف كوب دقيق.

ثلث كوب ماء بارد.

نصف كوب شربات ثقيل بارد.

مقادير الوجه

نصف كوب شربات ثقيل بارد.

3 أكواب سمسم محمص.

كوب فستق حلبي مجروش.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البرازق الشامية المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والملح والبيكنج بودر والسمنة، ثم نخلط جيدًا.

ثم نضع الخليط على طاولة ونعجن حيدًا باليد حتى يتشرب الدقيق السمنة وتتشكل عجينة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الشربات والماء البارد ونقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نرجع العجينة إلى الوعاء ونضيف خليط الشربات إلى العجينة بالتدريج ونلم باليد حتى نحصل على عجينة طرية.

ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك وتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه السمسم المحمص والشربات، ثم نخلطهم جيدًا.

بعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نضعها على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نفردها رول.

ثم نقطعه بقطاعة أو بسكينة قطع صغيرة، ثم نكورهم.

ثم نضع وجه كرات العجين في الفستق المجروش، ثم نضع الوجه الآخر في خليط السمسم ونضغط على الكرات.

بعد ذلك نرص الكرات في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية من أسفل ومن أعلى، ثم نتركها لمدة 10 دقائق تقريبًا.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم البرازق الشامية المقرمشة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

المكونات

2 كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير