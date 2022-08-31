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عمر شويل - جدة طريقة عمل فطيرة جبنة موتزاريلا بسر طريقة المحلات، تعتبر الفطائر من أشهر الاكلات التي يتم تناولها بكثرة خلال فصل الصيف والإجازات لأنها سريعة في التحضير وتمتاز بالطعم الرائع، كما أن الفطائر من أسهل وأسرع الأكلات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل وتصلح للعمل أو للأطفال في المدرسة أو الذهاب النزهات والرحلات يمكنك حشو الفطائر بأي بحشوة تفضيلها مثل الجبن أو اللحم المفروم تقدم الفطائر ساخنة، ولكننا اليوم سنكشف لكم عن سر فطيرة الجبنة موتزاريلا وسر الجبنة المطاطة في الفطيرة.

طريقة عمل فطيرة الجبنة الطرية بحشوة الموزاريلا

3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. 3 ملاعق كبيرة من الحليب. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ربع كوب من الزيت النباتي. كوب كبير من الماء الدافئ.

مكونات حشو فطيرة الجبنة

كوب من جبن الموزاريلا يفضل نوع جبن طبيعي وهو سر نجاح الجبن. 2 ملعقة كبيرة من الزعتر. كزبرة خضراء مفرومة. لتغطية الفطائر نحتاح إلى: بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. نصف علبة من الحليب المبخر. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 2 ملعقة كبيرة من حبة البركة. 2 ملعقة كبيرة من السمسم.

تحضير فطيرة جبنة بالموزاريلا شهية لعشاء سريع

في وعاء صغير نضيف السكر الأبيض والخميرة الفورية والحليب، نقلب المكونات جيدا ثم نتركها لمدة عشر دقائق لتختمر وتنشط.

نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق والملح ثم نضيف الحليب بالخميرة، نقوم بعجن المكونات جيدا ثم نقوم بإضافة الزيت النباتي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع الاستمرار في العجن جيدا، نستمر في العجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة لتختمر، ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه جبن الموزاريلا والزعتر والكزبرة الخضراء، نقوم بمزج المكونات جيدا لتكون جاهزة للحشو كما يمكن إستخدام أي حشوة تفضليها حسب الرغبة.

بعد ذلك نقوم بفرد كرة من العجين ونقوم بحشوها بالجبن والزعتر، ثم نقوم بغلقها جيدا من جميع الإتجاهات على أي شكل تفضليه.

نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه البيضة ونخفقها جيدا، ثم نضيف إليها الحليب المبخر والفلفل الأسود ونمزجهم جيدا.

ثم نقوم بدهن الفطائر بها ونقوم بإحضار صينية الخبز وندهنها بقليل من الزيت، ثم نقوم بوضع الفطائر فيها ونضع عليها السمسم وحبة البركة من الأعلى.

ثم نقوم بإدخال الفطائر إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، نترك الفطائر لمدة نصف ساعة حتى تأخذ لونا من الأعلى ومن الأسفل.