نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالك ضيف فجاة؟ متحتاريش واعملى الفطائر الرائعة الاقتصادية لشرب الشاي فى دقيقتين هتجنن ضيوفك خفيفة واسفنجية وقطنية جدااا مش هتبطلى تعمليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة جالك ضيف فجاة؟ متحتاريش واعملى الفطائر الرائعة الاقتصادية لشرب الشاي فى دقيقتين، فطائر للشاي مصنعة وفق وصفات بسيطة جدًا ولا تحتاج لكثير من المكونات هي ما يمكنها إنقاذك إن وجدت نفسك فجأة أمام ضيوف أتوا إليك دون اتصال مسبق، أو حتى وجدت أنك ليس لديك خبز أو فطائر لتناول الإفطار مع أسرتك وأطفالك، لذلك يجب أن تحتاطي لمثل هذه المواقف وتتعلمي وتتقني إنتاج هذا النوع من الفطائر بنفسك، والطريقة هي ما نقدمه في مقالنا اليوم.

جالك ضيف فجاة؟ متحتاريش واعملى الفطائر الرائعة الاقتصادية لشرب الشاي فى دقيقتين

من أجل أن تتمكني من صنع الفطائر يجب أن تكون لديك تلك المكونات:

عبوة زبادي مع نكهة فانيليا.

بيضة.

سكر.

ملح.

بيكنج بودر.

دقيق.

الطريقة:

سنقدم لك الطريقة على اعتبار استخدامك كيلو من الدقيق، على أن يكون نظيفًا من أي نخالة.

ضعيه ڤي وعاء العجن، ثم ضعي عليه كيس البيكنج بودر.

قلبي جيدًا ثم أضيفي الزبادي بقدر عبوة، وعليه السكر.

يكفيك كوب سكر لكيلو الدقيق لأن هذه الفطائر لا يجب أن تكون بالغة التحلية، لأنها ستوضع في الشربات أو الشيكولاتة.

امزجي بعناية ثم اكسري البيضة على المزيج وأكملي العمل.

خذي رشة الملح، وأضيفيها للخليط، وقلبي مرة أخرى.

إن كانت العجينة لا تزال يابسة يمكنك زيادة البيض والزبادي، ولكن بحدود، ويمكنك أيضًا ترطيبها بقدر بسيط من الماء.

اعجني حتى تصلي لعجينة ذات قوام متماسك ولين وقابل للتشكيل، وبذلك تكون العجينة قد أصبحت جاهزة تمامًا.

تشكيل فطائر الشاي

بالطبع يمكنك تشكيلها بالقدر المرغوب، ولكننا سنقدم لك أبسط تشكيلة لها، وهي كما يلي:

خذي العجينة وافرديها بالنشابة على طاولة مرشوشة بالدقيق.

يجب أن تكون العجينة رقيقة ولكن ليس كثيرًا جدًا.

بعد فردها قطعيها بالشكل المرغوب لك، على أن تكون متساوية الأحجام وبسيطة المظهر.

بعدها خذيها لطاسة القلي واقليها في زيت نظيف وساخن.

أخرجيها على ورق المطبخ لتصفية الزيت الزائد.

الشربات لفطائر للشاي

المكونات:

ماء.

ليمون.

سكر.

فانيليا.

ماء ورد.

الطريقة:

الشربات في أي وصفة يتم صنعه بقدر من الماء، ومثله ونصف من السكر، لذلك إن وضعت كوب واحد ماء فأضيفي إليه من كوب ونصف لكوبين من السكر.

يجب أن تعايري بنفس المعيار لإخرج مقادير مضبوطة.

ضعيه على النار بدون داعي للتقليب وتابعيه حتى يبدأ في التحول لمشروب ثقيل.

اعصري الليمونة عليه وانتظري حوالي 3 دقائق ثم أضيفي الفانيليا.

إن كانت الفانيليا ظاهرة بسبب الزبادي فاستبدليها بماء الورد.

وبعد أن يبرد الخليط اخرجي الفطائر للتصفية من الزيت ثم اغمريها به وهي ساخنة، لكي تتشرب الشربات

وتصبح محلاة وجميلة.

ملحوظة:

يمكنك أيضًا توزيع صوص الشيكولاتة عليها بدلا من الشربات.