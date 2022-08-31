نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم من الصيدلية لتبيض البشرة السمراء وإزالة البقع والتصبغات نهائيا من أول استعمال هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث جميع الفتيات وخاصة الموظفات والطلاب في الجامعات عن كريمات تساعد على تفتيح لون البشرة وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبيرة والتي تسبب غمقان شديد في البشرة، حيث أن وضع كريمات التفتيح أو استخدام مستحضرات التجميل تزيد من الضرر على البشرة، وتسبب ظهور حب الشباب وأماكن داكنة في البشرة، لذلك يبحثن عن كريم يساهم في تفتيح لون البشرة لعدم استخدام مستحضرات التجميل، ويعتبر كريم بانثينول من الكريمات المشهورة في ترطيب البشرة والتخلص من الالتهابات، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة استخدام كريم بانثينول لتفتيح البشرة بشكل سريع.

كريم من الصيدلية لتبيض البشرة السمراء

يستخدم كريم بانثينول فى علاج حب الشباب والتهابات البشرة والتجاعيد، كما يستخدم في علاج تفتيح لون البشرة وذلك لأنه يساهم في علاج حب الشباب والتصبغات والرؤوس السوداء وبالتالي يجعل البشرة نقية وخالية من أي عيوب وموحدة اللون، ويمكن استخدامه بكل سهولة في المنزل بدلا من شراء كريمات التفتيح، وتتمثل مكونات تحضير وصفة كريم بانثينول لتبيض البشرة في توفير ما يلي.

المكونات

ملعقة من كريم بانثينول كبيرة.

1 ملعقة من النشا صغيرة.

عصير ليمون ملعقة.

طريقة تحضير وصفة كريم من الصيدلية لتبيض البشرة السمراء

لابد من إتباع روتين يومي للبشرة، وخاصة عند التعرض بشكل يومي للأتربة والخروج من المنزل بكثرة، لأن العوامل الخارجية تؤثر على جميع أنواع البشرة، لذلك لابد من الاعتناء بالبشرة للحفاظ على جمالها الخارجي وتجنب وصولها إلى درجة الغمقان الشديد وظهور التصبغات وحب الشباب عليها، لذلك يمكن استخدام ماسك كريم بانثينول السحري في علاج مشاكل البشرة، ويمكن استخدام هذه الوصفة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.