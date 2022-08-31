باسرار تجار الخضار.. تخزين البطاطس باسهل طريقة بدون اى تغيير فى اللون او الطعم وكانها طازة لسه شرياها

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عمر شويل - جدة باسرار تجار الخضار.. تخزين البطاطس باسهل طريقة بدون اى تغيير فى اللون، تخزين البطاطس من الأمور الضرورية التي تقوم كل ربات المنازل بفعلها بانتظام، لأن البطاطس أساسية في وجبات عدة يتم صنعها بالمنزل، خاصةً إن كان فيه أطفال، فهم يعشقون البطاطس المحمرة، ويلتفتون عليها أكثر لو كانت مصنوعة كرقائق شيبسي، ولذلك تشتري ربة المنزل كثير من البطاطس، ومع حرارة الصيف أو رطوبة الشتاء قد تتعفن البطاطس، أو تصبح مزرعة مما يجعل ربة المنزل لا تستفيد منها وتقوم بإلقائها في القمامة، لذلك يجب أن تعلمي كيف تحتفظي بها، وتخزنيها بشكل صحيح لتستهلكيها بأمان.
باسرار تجار الخضار.. تخزين البطاطس باسهل طريقة بدون اى تغيير فى اللون
بالطبع ستتوقعي أن نخبرك أنه من الواجب أن تضعي البطاطس في الثلاجة للحفاظ عليها، ولكن في الحقيقة هذا الأمر ليس صائبًا تمامًا، حيث أن:
- البطاطس تحتاج لمكان بارد يميل للظلمة من أجل الحفاظ عليها وتخزينها.
- كما أنه يجب إبعادها عن الماء تمامًا ومنحها التهوية اللازمة لها.
- ولكن في نفس الوقت لا يجب بالمرة أن تفكري حتى في وضعها بالثلاجة طالما كانت نيئة، لأنها تؤثر عليها سلبًا.
- ما يحدث ببساطة هو تعاظم نسبة السكريات فيها بتعرضها للبرودة، مما يؤدئ لتحولها لمكون مسبب للسرطان.
- لذلك تأكدي من عدم أخذ البطاطس النيئة بدون أي عمل عليها ووضعها سواء في الثلاجة أو الفريزر.
طرق وعادات للحفاظ على البطاطس
هناك بعض الأشياء لو وضعتها في اعتبارك حال تخزين البطاطس ستحافظي عليها طويلًا، منها:
- التأكد من إبعادها عن ضوء الشمس المباشر.
- وذلك لأن الضوء بوجه عام يحفز فيها التحول للاخضرار، وظهور العفونة عليها أسرع، ويعود ذلك لارتفاع نسبة السولانين.
- يمكنك اختيار مكان جيد التهوية في منزلك، ووضع أوراق مناسبة في الطبق أو الوعاء الذي ستحتفظي بها فيه، ومن ثم وضعها عليه، لأن هذا سيجعلها بأفضل حال لفترة طويلة.
- لا تغسلي البطاطس بالماء ثم تتركيها بدون استخدام لأن هذا يقصر عمرها ويجعلها تتعفن أسرع.
- مهما فعلت لا تضعي البطاطس بجوار الموز والطماطم وغيرها من الخضر التي تنضج بسرعة، فستنقل إليها غاز الميثيلين مما يجعلها تنضج أسرع مثل هذه الخضر.
- إن قمت بتقطيعها، ثم وجدت أنك لن تتناوليها في نفس الوقت فضعيها في ماء نظيف، حتى استهلاكها، مع العلم أن هذا لن يفيدك سوى 24 ساعة فقط.
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