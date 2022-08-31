نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص من البوتكس.. كريم لبان الدكر صاروخ التبييض الفورى للبشرة والجسم وشد الوجه من التجاعيد والترهلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم لبان الذكر للتجاعيد هو علاج خارق لشيخوخة الجلد، فاللبان الذكر هو لبان مستخلص من شجرة اللبان وهو لبان قديم تمامًا كان يستخدمه القدماء في عمل الكثير من الوصفات العلاجية ووصفات الشعر والبشرة وغيرها وفعاليته كبيرة جدًا في الكثير من الأمور سواء المعنوية أو المادية، ويعتبر كريم اللبان الذكر هو كريم شهير يتم بيعه في الصيدليات وفي كبار المحلات بأسعار مبالغ فيها ولكن يمكنك تحضيره بنفسك في المنزل بتكلفة أقل بكثير من الخارج. طريقة عمل كريم لبان الذكر للتجاعيد المكونات المطلوبة:- كوب صغير من زيت الأفوكادو.

نصف كوب صغير من زيت جوز الهند وزيت اللوز المر.

عدة قطرات من زيت اللبان الذكر.

ملعقتان صغيرتان من شمع العسل.

عصير ليمون.

زيت خشب الصندل. خطوات عمل كريم اللبان الذكر لشد البشرة:- قومي بخلط كل الزيوت مع بعضها وقومي بتذويبها داخل حمام مائي ثم أضيفي باقي المكونات إليها وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

ارفعي الخليط من الحمام المائي واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم قومي بتطبيقه على بشرتك في المناطق التي يظهر بها التجاعيد حول وأسفل العين أو عند الشفتين.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بشطفها بواسطة ماء بارد وقومي بغلق مسام البشرة بتمرير قطعة من الثلج عليها.

يمكنك ترك الكريم على بشرتك طوال الليل وغسله في الصباح بماء بارد وغسول مناسب لنوع البشرة واحرصي على تكرارها مرة واحدة يوميًا قبل النوم. طريقة عمل غسول لبان الذكر المكونات المطلوبة:- كوب كبير من اللبان الذكر.

كوبان صغيران من الماء الدافئ.

عصير ليمون.

ماء ورد. خطوات عمل غسول اللبان الذكر:- أحضري حبات اللبان الذكر وضعيهم في وعاء مناسب مع الماء واتركيه على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعد ذلك قومي برفع الخليط من على النار وأضيفي له باقي المكونات وقلبيه جيدًا ثم قومي بطحنه في الخلاط الكهربائي.

ضعي الخليط في الثلاجة حتى يتماسك وابدئي في استخدامه يوميًا قبل النوم واغسليه بماء بارد وستجدي نضارة غير مسبوقة في فترة قصيرة جدًا.

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