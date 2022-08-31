نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطيه لشيب الشعر.. صبغ الشعر في البيت باللون الاحمر الناري بدون كوافير وبدون تكلفة نتيجة سحريه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد تغيير لون الشعر أمرًا محببًا للنساء، وتعتبرها من التجارب المثيرة؛ حيث يساعد التغيير على تحسين الحالة المزاجية، ويوجد العديد من الألوان الغير نمطية والمثيرة، والتي تعتبر من صيحات الموضة في ألوان الشعر، ومنها الأحمر الناري، وهناك العديد من أنواع الصبغات المتاحة بالأسواق، إلا أن البعض يفضل استخدام الحناء في صبغ الشعر لخلوها من المواد الكيميائية الضارة بالشعر، ومن خلال هذا المقال، سوف نتعرف على طريقة استخدام الحناء في صبغ الشعر أحمر ناري بأفضل طريقة.

تحضير الحناء للشعر باللون الأحمر الناري

يمكن تحضير الحناء لصبغ الشعر أحمر ناري بدون الإضرار بالشعر بأي صورة، وذلك كالتالي:

المكونات اللازمة

نصف كوب من الحناء.

كوب من الكركديه المغلي.

ربع كوب من قشور الرمان المجفّفة المطحونة.

كوب من خل التفاح.

ربع كوب من عصير الليمون.

قدر مناسب من الماء الدافئ.

التحضير والاستعمال

قومي بخلط جميع المكونات السابقة، بالمقادير المذكورة، معًا جيدًا في إناء عميق.

بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على شعرك.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات، مع تغطية الشعر، بغطاء الشعر المصنوع من السليكون.

قومي بغسل الشعر جيدًا، وتخلصي من كل أثر للحناء به.

فوائد الحناء للشعر

تتعدد فوائد الحناء للشعر، ومن أهم تلك الفوائد، ما يلي:

تعمل الحناء على تحسين فروة الرأس لاحتوائها على مضادات للفطريات؛ مما يساعد على علاج قشرة الشعر، وتهدئة حكة فروة الرأس، وعلاج الالتهابات.

تعزيز لون الشعر، والحد من ظهور الشيب المبكر؛ وذلك لاحتوائها على مركب يساعد على إكساب الشعر لون مميز.

تخفيف الإجهاد التأكسدي المتسبب عن الجذور الحرة، وهو ما يؤدي إلى تساقط وتقصف الشعر.

ترطيب الشعر وتنعيمه؛ لاحتوائها على فيتامين E.

تقوية الشعر من الجذور.

تنظيم الإفرازات الدهنية الزائدة لفروة الرأس، مما

يعمل على تقوية بصيلات الشعر.

تحفيز الشعر على النمو.

نصائح لصبغ الشعر بالحناء

يجب مراعاة بعض النصائح عند استعمال الحناء في صبغ الشعر، أهمها ما يلي: